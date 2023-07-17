Nathan魏念恩長文交代網民唔buy　質疑點樣以現金還錢畀Jessie

《全民造星V》的參賽者魏念恩（Nathan）的女友Jessie 5月於葵涌石籬邨墮樓身亡，之後他被爆出對Jessie忘恩負義，除了分手後仍向女友借錢，同時亦要求Jessie刪除所有拍拖證據，被指是「渣男」。之後不少網民希望他退賽及交代事件，昨日（16日）在十強比賽開始前30分鐘他宣布退賽，及後於今日（17日）發長文交代事情。

十強之一的Nathan，臨時宣布因私人理由退賽。（Instagram：nathanael_ngai）

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Nathan發文不久已經有不少網民湧入他的社交平台留言，不過大部份的網民都「唔buy」Nathan，認為他十分假，更有人質疑17日他已經不肯見Jessie，又怎樣當面以現金還錢呢？除了質疑之外，更有網民認為他連發文都不是真心：「Feel到你好嬲好唔忿氣但都要出個post扮傷心內疚😂好X假啊你」、「由頭到尾你都係想講到你自己有幾慘姐」、「吓，原來你有去喪禮㗎，咁你係喪禮上唔直接同佢屋企人道歉，而家至講嚟托呀！」、「簡單來講 你認為自己冇錯」、「對唔住Jessie 依句去咗邊？」

點撃睇更多鐮民留言：

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Nathan交代與Jessie事件的原文：

事情發生到而家，都無同大家交代過。因為事發後透過共同朋友得知對方家屬唔想事情再被發大，更加唔想對方被起底，而我都同意（所以接下落嚟我將會用「對方」去稱呼佢）。我認為感情問題係屬於我哋嘅私隱，所以一直未有向外界交代，選擇沉默去面對新聞或外界嘅評論。



5月17號凌晨，係我人生經歷過最黑暗嘅日子。



當時我好自責，腦海裡面不停出現無數個「如果……可能就唔會……」。期間一直好想同對方屋企人聯繫，好想親口向佢地道歉，解釋一切來龍去脈。但係我真係好驚，未試過咁驚，畢竟事發之前同對方嘅屋企人並無太多聯誼，亦未試過面對咁重大嘅事情，完全唔知道應該點樣處理。



喺呢段時間我覺得恐懼、內疚、自責、傷心、甚至失眠，心情好複雜、好混亂。同時，節目就開始播出。從來都唔想身邊嘅人擔心我，想儘快話俾身邊嘅人知「我無事，請放心」。結果我由一個極端跳咗去另一個極端，我以為保持輕鬆玩樂Chill嘅態度去對面大家，就可以令大家放心。



直到有朋友睇咗我十強之後所做過嘅訪問，佢同我講覺得我好反常，從來未見過咁樣嘅我。然後我自己睇返，我自己都覺得好嘔心，行為十分輕浮。我喺嗰一刻先發現，原來我一直都未搵到一個啱嘅方法去面對呢一件事。



我覺得自己有好多做得唔好嘅地方，包括事情發生後冇立即同對方嘅家屬溝通，以及喺喪禮上錯過咗同對方家屬面對面溝通嘅機會。一直未能捉緊機會向對方家屬致歉，成為咗我現時最大嘅遺憾。



令到事情發酵至今，好想喺度鄭重向對方家屬致歉，好對唔住。



而我私底下亦開始嘗試同對方家屬聯絡，希望未來可以有機會同你哋好好溝通。



當時決定繼續參加總決賽，係希望對作為參賽者呢個身份附上責任，做到有始有終。



但最終決定退出比賽，係因為7月15號嘅報導，令我發現關於呢件重大事情上，仍然仲有好多事情未好好處理。



好想向所有受到影響嘅人，包括所有參賽者、導師、節目製作組，以及原定受安排同我一齊合作嘅表演嘉賓、音樂人、造型團隊等，喺度鄭重向你地致歉，好對唔住。



而有關7月15號嘅報導，我亦都好想喺度對家屬澄清關於「借錢」一事。當時我同佢拍拖期間，我地雙方都有穩定嘅工作，但係出糧嘅時間好唔一樣，第三者睇到WhatsApp對話可能會對“借錢”一事感到難以接受，但事實呢個就係我地當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到去分手之後。但當我發現分手後繼續與對方有金錢瓜葛會令關係都完結得唔夠乾脆，所以喺事發前我已經約對方當面見面並以現金還清。



假若家屬再有關於我哋感情問題或者對喺電話上所睇到嘅一切仍然有唔理解嘅地方，我好樂意向你哋逐一交代。



最後，感恩一直支持我嘅人，



令到你地擔心對唔住。

