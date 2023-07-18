Nathan女友生前story及對話曝光：我以後就係唔見得光嘅圈外女友

《全民造星5》十強參賽者魏念恩（Nathan），日前被爆出分手後仍向女友Jessie借錢一事，對話截圖中見到Nathan在5月中明確表示要分手，要求Jessie刪去兩人的合照和IG Story。

Nathan原是《全民造星5》十強參賽者，因負面新聞臨場宣布退賽。（IG@nathanael_ngai）

而最近有Jessie的朋友貼出她生前的IG Story，2月份《全民造星5》首次舉行記者會，安排94位參加者見傳媒，當時已有傳媒形容Nathan「五官精緻」、「靚仔」，而Jessie就在自己的IG截圖，並寫下：「我以後就係唔見得光嘅圈外女友ಥ_ಥ」

《全民造星5》2月舉行首次記者會，當晚Jessie在IG表示自己以後就是「唔見得光嘅女朋友」。（Jessie IG）

有朋友回覆這個Story，指相信Jessie以後會有很多情敵，Jessie就說：「半日已經有好X多ಥ_ಥ」之後朋友有問到：「不過你男朋友唔會唔公開你掛（卦）🥺？」Jessie回覆：「應該要過埋比賽先 ViuTV都要我轉Private」朋友其中一句回覆就表示：「MIRROR個個都有女啦😂」

有網民質疑，「ViuTV都要我轉Private」這句到底是ViuTV意思還是Nathan自己向女友所講，因為自《全民造星》第一屆以來，多位當紅參加者，包括：MIRROR、ERROR成員等，都有公開女朋友，而今屆三甲都有拍拖，季軍亨仔有女朋友、亞軍KC與女朋友Win Win也愛得高調，冠軍Lyman更從未隱瞞自己已婚，並於獲獎後拖埋老婆上台分享喜悅兼當眾咀嘴等；但亦有人表示「要Private IG」不代表不准拍拖。