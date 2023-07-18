張致恒被寸慘到要打呢啲工　吳浩康鬧網民：我想知樓主揾緊幾錢

Steven張致恒當年憑混血靚仔樣簽英皇入娛樂圈，與Kenny關智斌組成Boy’z即走紅。入行20年近年負面新聞不絕，老婆區燕雯（雯雯）周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」，近日終有圈中人挺身為Steven說項。



張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG：@ugly__mama）

張致恒形容婚姻是一生一世，從不考慮離婚。（圖片來源：視覺中國）

近日Steven於01娛樂節目《摸杯底》大談近況及婚姻，5年沒有接受專訪的他大爆老婆周期性嗌離婚，又不時數落張致恒「又廢又懶」，令他身敗成裂跌入低谷。不過他表示自己仍然深愛太太，也坦言自己有固定工作在小食店一星期返4日工。有網友野生捕獲Steven，上載工作時照片並指：「啱啱喺重慶撞到張致恆，估唔到，佢去到咁遠搵食，唔知道間舖頭係佢開定係慘到要返大陸打呢啲xx工？紋身match咗，都肯x定係佢。」

有網民拍到張致恒在小食店工作。（Facebook圖片）

網友議論紛紛大多表示，他肯靠自己雙手賺錢並無問題，當中竟然有Steven前同事吳浩康，以藍tick認證帳戶留言：「我好想知樓主係做咩職業？搵緊幾多錢？職業無分貴賤，xx工？你攞你自己份工出嚟講吓先啦！」有網友讚Deep：「成間英皇舊同事，得你敢用自己account為你依位唔爭氣既朋友出事，真男人👍🏻」吳浩康亦有回應：「我知佢好差，但佢係我朋友。」被力讚真男人有義氣。

吳浩康用認證acc撐張致恒。（Facebook圖片）