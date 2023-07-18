今日睇真D丨盧希萊揭張家輝撬牆腳　追求關詠荷期間對方已有男友

亞視經典節目《今日睇真D》的前主持盧希萊，近日在抖音開了新節目《亞視萊了》，顧名思義，是大爆當年亞視的所見所聞，尤其是出身亞視，現在大紅大紫的藝人，而最新一集，盧希萊就會講番當年張家輝追求關詠荷的經過，原來當年家輝相當自卑，曾經離開過頂級花旦的關詠荷半年，其後因為關詠荷的一個舉動，令他決定非卿不娶，才有今天美滿幸福的婚姻。

張家輝和關詠荷是圈中模範夫妻。（抖音）

盧希萊跟張家輝合作過劇集《死頂一族》，二人結成好友，盧希萊表示「當時工餘時家輝會約我哋去唱K，其實佢想追求關詠荷，當時關詠荷係有男朋友，我都鼓勵佢繼續，最後佢哋都一齊咗。」當時張家輝和關詠荷在亞視均是一哥一姐，但他們一起過檔無綫後，關詠荷仍然是備受力捧的花旦，但家輝卻淪為二綫，令家輝相當自卑。

盧希萊爆料指張家輝當年追求有男朋友的關詠荷。（抖音）

節目中盧希萊指家輝感到跟女友關詠荷有距離，曾經離開過她遠走他鄉，但關詠荷對家輝不離不棄，幫忙照顧男友病母，令家輝非常感動，一定要迎娶女友，而關詠荷婚後淡出幕前，相夫教女，甘做家輝背後的女人。盧希萊指家輝天生充滿喜劇感，並非模仿星爺，二人多年後合作電影《失戀急讓》，家輝就未有忘記昔日在亞視的好友，現時家輝專注於拍攝電影並成為影帝，證明關詠荷確是甚有眼光。

《亞視萊了》足本內容：

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張家輝一家三口幸福美滿：