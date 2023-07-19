黃宗澤被稱「風流而不下流」　曾當面拒絕3位機心女星獲大讚

黃宗澤（Bosco）最近被揭獨寵被網民選為「TVB最漂亮花旦」的蔡潔，二人關係曖昧，更帶對方返內地出演真人騷，全力助對方打入內地市場，非常有愛。雖然黃宗澤入行以來緋聞不絕，他亦曾直認自己花心，但有網民發現黃宗澤為人「風流而不下流」，並非來者不拒，並整合了過往他亦曾拒絕過不少「機心女星」。

兩位的確好襯！（微轉照片）

連續兩年一同慶生！（截圖）

對蔡潔態度截然不同！（截圖）

黃宗澤曾與台灣女星歐陽娜娜一同參加內地真人騷《各位遊客請注意》，節目中黃宗澤親自下廚煮面，吃的時候，歐陽娜娜眼神頻頻瞟向那碗面，但黃宗澤絲毫無反應，直到歐陽娜娜誇獎道：「這個湯太厲害了！」於是黃宗澤才把碗推到歐陽娜娜那裡問她要不要來一口？歐陽娜娜絲毫沒拒絕用黃宗澤喝湯的匙羹，喝了一口湯。甚至喝完之後，歐陽娜娜還把匙羹還給黃宗澤了，似乎是想讓對方繼續用這個匙羹喝湯，但黃宗澤沒接那個匙羹，而是讓歐陽娜娜把剩下的湯都給喝完。

黃宗澤更指「鑑茶」能力強！（截圖）

最後令歐陽娜娜面有難色。（截圖）

要對方飲晒佢。（截圖）

黃宗澤曾與內地女星孫驍驍拍戲而認識，孫驍驍被傳曾向黃宗澤多番示好，甚至與黃宗澤的媽媽關係非常好，認對方做契媽！但二人受訪時，黃宗澤激動澄清：「她真的只是我的干妹妹，不是什麼緋聞女友。」還對著旁邊的孫驍驍說：「你自己說，別讓人誤會我！」孫驍驍只好說：「對，他就是我的干哥哥，沒有緋聞女友這個說法！」黃宗澤覺得還不夠直接補刀說：「在我的眼裡，我跟她就是兩兄弟，從來沒有當過她是一個女生。」令孫驍驍非常尷尬。

至於面對蔡思貝，黃宗澤同樣全身抗拒對方，網民翻出不少黃宗澤的蔡思貝顯得不耐煩的訪問片段，包括黃宗澤、蔡思貝、蔡潔及王敏奕4人同時接受TVB《娛樂新聞台》訪問時，當蔡思貝講話時，黃宗澤全程心不在焉，四處張望，但一輪到蔡潔講話，他就喜笑顏開，非常配合，又主動搭住王敏奕雙肩講笑，令蔡思貝猶如一個外人！

有網民列出大量證據指出黃宗澤用全身去抗拒蔡思貝。（梁碧玲攝）

又例如黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔及王敏奕一同做訪問時，黃宗澤的身會更傾向於蔡潔，並緊抱膝蓋，恨不得躲開蔡思貝。但當蔡潔講話時，黃宗澤會不禁微笑，甚至挨近對方。而蔡思貝講笑時，他又目無表情。

黃宗澤全程抱膝，生怕蔡思貝接近。（截圖）

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