Angelababy與Krystal金宇彬等溫網生圖曝光　因一點不足引關注

2023 溫布頓網球公開賽（Wimbledon Championships）正在火熱進行中，連日來不少明星名人都前往現場觀賽，包括威廉王子與凱特王妃全家、畢彼德（Brad Pitt）、Tom Hiddleston 、Ariana Grande、金宇彬、Elle Fanning、Angelababy、Krystal（鄭秀晶）等，暴露生圖狀態，引起不少網友討論。



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當中Krystal身穿Ralph Lauren深藍色掛脖連身裙，大騷fit爆身材；Angelababy以Ralph Lauren卡其色套裝現身，casual舒適，幾乎沒有任何瑕疵，不過，服裝上的褶皺引起大家關注，無論西裝定內襯馬甲，抑或短褲都滿是褶皺，欠缺些少利落感；而金宇彬一身深藍色間條西裝搭配白色襯衫與西褲型格十足，俊男靚女相當搶眼。

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除此之外，官方在比賽期間拍攝了不少觀眾席上大家的反應，網友大讚即使在抓拍的情況下，Angelababy的顏值依然精緻，不禁感歎道：「臉是真牛，這種抓拍太美了」、「死亡俯拍依舊很亮眼」、「鼻姐這個臉 擱在外國人堆裡也是出眾」等。

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