Lokman冇收過指示玩《造星》要低調感情事：我直情擺埋女朋友上枱

MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）參加電話發佈會活動，日前Lokman有份在《全民造星5》跟參賽者Tsoul表演獲激讚，可惜Tsoul因同分飲恨得第5，Lokman說：「我都有同佢講，哎呀，爭少少！佢話唔緊要啦，但我都有少少戥佢唔抵。」而Lokman都希望香港慢慢發展到跳舞明星體系。

MIRROR成員Tiger、Lokman、Stanley，以及COLLAR出席電話新品發布會。（陳順禎攝）

講到十強參賽者魏念恩（Nathan）的女友曾在社交平台表示，男友參選後自己「唔見得光」，「ViuTV要我（IG）轉Private」，問三位參加《造星》時有否收到戀愛禁令，或要求將感情事低調、女友帳戶轉私人等，Lokman說：「冇喎，冇聽過呢啲指令，我直情節目都擺埋佢（女朋友）上枱，仲轉Private咪仲奇怪！」當時已跟李炘頤（Alina）愛得大方的Stanley謂：「依家轉返Private就話我哋鬧交㗎喇！」

Lokman在參加《全民造星》期間冇收到指示要低調感情事。（陳順禎攝）

MIRROR成員Tiger、Lokman、Stanley出席電話新品發布會。（陳順禎攝）

Alina日前都有在《造星5》跟冠軍人馬Lyman（香𦚯宅）跳現代舞，Alina的舞衣極之性感，還有不少擘髀動作，網民也替Stanley擔心，「佢跳開現代舞，你見《造星3》，佢好多時都著啲好緊身嘅衫，唔會著長褲跳現代舞㗎嘛，所以係做足安全措施，大家唔需要為我太擔心！」而Tiger都跳拉丁舞出身，他透露全家都是Lyman粉絲，妹妹不停催他投票給Lyman，而他也很渴望有機會對方學習，畢竟對方經驗比他豐富，身經百戰。

Stanley將啟程台灣拍ViuTV劇，今次要為角色減磅，而且8月20生日都要在台灣度過。（陳順禎攝）