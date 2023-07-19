Winka@COLLAR曾搵Nathan拍MV　唔知佢經濟狀況：拍MV冇Deep Talk

COLLAR全體成員出席電話新品發布會，並以性感裝束上陣，其中以李芯駖最為性感，而Gao（沈貞巧）也若隱若現，她們指7位中以Day（許軼）和蘇雅琳（Ivy）網癮最嚴重，而Ivy更是團體中的自拍王，近日學識用後鏡自拍！

COLLAR全體成員出席電話新品發布會，衣著十分性感。（陳順禎攝）

日前Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）都分別在《全民造星V》決賽與其中兩位參賽者王鋒、亨仔（陳鎮亨）表演，亨仔更奪得季軍，作為《造星IV》冠軍，Marf很欣賞今屆冠軍Lyman（香𦚯宅），「我一開始已經形容Lyman為Great Showman，睇佢初初拉丁個Performance已經覺得勁煞食！佢隨住成個比賽階段性嘅進化，表情同狀態上都Balance得好好，最尾嘅表演都好有魅力，好期待佢究竟會為我哋樂壇帶嚟一啲乜嘢變化。」

COLLAR日前去完日本拍團綜和MV，MV更找來國際級排舞師RENAN幫手排舞，指未試過有如此專業的排舞過程。（陳順禎攝）

Winka 則為亨仔攞獎超開心，讚對方是超級老實人，看著對方雙眼有想喊的感覺，稱對方是「再多啲肌肉嘅ANSONBEAN」。她在今年3月曾邀請十強的Nathan（魏念恩）拍《一手造成》MV，近日對方因是非退賽，Winka表示尊重，但冇刻意慰問，「呢個係佢自己嘅決定，佢需要空間，我都冇搵佢。（佢有冇曾經問你借錢或者透露經濟狀況？）我哋拍MV咋喎，冇Deep talk喎，我都唔知佢咁多私人嘢。」

Winka表示冇就近日的事件慰問Nathan，想給予他空間。（陳順禎攝）

而COLLAR早前去完日本拍團綜和MV，7位最掛住的原來是便利店食物，芯駖指自己多留了幾天去行富士山。講到旅程期間不停在IG廣播頻道發放黑圖，連經理人戴穎（Wing）都敢整蠱，Gao說：「我覺得係大家最自然嘅美麗，我冇整蠱佢，我覺得係可愛我先post出嚟！」7位又表示今次每日得4小時睡覺，夜晚要排隊輪流沖涼、想傾偈都冇時間，希望下次再玩過。

Marf被問想不想跟Lyman合作，她指想一想到起雞皮，因自己很仰慕對方。（陳順禎攝）

Marf