周慧敏曬玉背久違出席活動　親挑近200件二手衫作慈善義賣

有「玉女掌門人」之稱的周慧敏（Vivian)今（19日）久違出席公開活動，為其代言的健康品牌站台，而身穿白色露肩裙的她，還大展白滑玉背，相當漂亮。現年55歲無論外貌還是身材都保養得宜，狀態完全不輸時下年輕女明星。

Vivian狀態大好出席公開活動。（葉志明攝）

久違出席公開活動的Vivian大表好開心，心情特別好地表示：「好開心㗎，因為我真係好耐冇出嚟，有三、四年？所以好開心囉，可以係一個好狀態之下見到大家都覺得特別開心。」她又揚言因為吃了代言產品令自己擁有好狀態，特別是頭髮生長多了，令她覺得產品非常有功效，還表示會推薦給先生倪震吃用。

Vivian完全不輸時下年輕女明星。（葉志明攝）

現在過着半退休藝人生活的她，問到日後會不會多出席公開活動呢？她就表示：「暫時係忙住一啲自己嘅嘢先，就好似賣二手衫呀，我今日着呢件衫都會賣嘅，不過今日着完要清洗。（二手衫總共揀咗幾多件賣呢？）都有接近200件，唔淨只係衫，會有銀包、手袋、飾品，我珍藏咗好耐以前啲寫真集好多影集都會拎返出嚟。（會唔會有啲自己唔捨得？）我最鍾意嗰啲點都會留番一本。」

Vivian目前忙着賣二手衫活動。（葉志明攝）

Vivian總共挑選了近200件衫﹑飾物等出來賣。（周慧敏微博圖片）

而問到賣出的價錢是否開心價呢？Vivian二話不說表示：「係開心價，佢哋 (粉絲）都會覺得價錢好開心，有時佢哋會叫我賣貴啲。（用咗幾耐執？）都要執幾晚同埋又要影相，我自己影完相之後就要拼圖Post上網，全部都係我自己一手一腳做，編號號碼都係我自己搞，但係定價係店舖負責人定。（二手衫活動籌備咗幾耐？）我已經係第五Round，呢個係第五次一手一腳做都要成個星期。（會唔會多咗藉口Shopping呢？）唔會，因為覺得自己越嚟越唔需要嘅嘢越嚟越少，因為其實自己又唔係咁多出鏡嘅機會，所以真係唔使買好多衫。」而人美心善的Vivian表示會將是次賣二手衫的收益全捐給多間慈善團體，特別是動物的慈善團體，因為她自己很愛動物。

Vivian360度零死角。（葉志明攝）