Angelababy跟文詠珊現身同機場鬥潮　騷火辣身材盡顯親民

被譽為是「𡃁模」始祖的Angelababy（楊穎）同文詠珊（Janice Man，簡稱JM）現時在內地發展均做得有聲有色，前者在綜藝圈表演優異後者最近憑電影《消失的她》成功入屋，二人一舉一動都備受關注。而近日JM現身上海機場被捕獲，一身時尚打扮相當吸睛，巧合的是Angelababy在月初時出現該機場，又因為時尚打扮而成為熱話，二人一前一後成為熱話人物，掀起網友討論。

Angelababy同文詠珊被譽為是「𡃁模」始祖。（視覺中國）

近來因為電影《消失的她》累積票房逾30億人民幣，而成為「億萬票房女星」的JM，收穫了不少粉絲。而身為「大紅人」的她近日現身上海機場，更獲得不少粉絲追捧，而廣大網友都被她的時尚穿搭所吸引，再次肯定她的盛世美顏。眼見JM身穿一件肚兜型的上衣，再搭配絲質的休閒長褲，展露小蠻腰之餘還大展白滑美背，腰窩線條盡現，整身粉紅色系打扮相當亮眼，其還腳踏涼鞋手拿輕便迷你單肩包，整體打扮極具度假風，非常時尚。

JM整體打扮極具度假風，非常時尚。（視覺中國）

展現時尚迷人氣質的她，在機場行走時彷似身在伸展台，不時撥着長髮顯得自信行走，更不時揮手與旁邊的粉絲打招呼，非常親民。雖然她全程戴着口罩，但仍然難遮掩她的高顏值，不少網友都對她的時尚打扮有讚無彈，大家紛紛留言表示：「好美」﹑「太美了」等，直言她是一位完美女人。

Angelababy露腰兼晒長腿。（視覺中國）

而在月初時其昔日好姐妹Angelababy亦現身同一個機場，當時的她身穿白色印花crop top，搭配黑色牛仔短裙，展現纖瘦小蠻腰同修長長腿，身材均稱相當漂亮。當時正準備前往巴黎時裝周的她，整個人顯得自信十足，在機場上更不時撥着秀髮，手拿着輕便包包隨意行走，猶如在機場行cat walk，重拾專業模特兒一面，讓不少網友讚不絕口。而她對於在場等候的粉絲亦相當親民，不時同粉絲合照、簽名等，幾乎有求必應。

二人各展露美好身材，打扮又極具時尚，而且在機場時又有不少粉絲追捧，對粉絲又相當親民，各有各的美態，難以分出高下。

二人同時晒出小蠻腰。（視覺中國）