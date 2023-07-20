洪欣爆離婚風波後與張丹峰頻頻曬恩愛　一家三口歐遊攬到實又錫錫

洪欣在今年5月突然發文宣布和張丹峰「不再是夫妻關係」，爆出離婚風波，但事後兩人否認離婚並公開道歉，兩公婆更頻頻合體曬恩愛，雖然外界盛傳他們因利益關係才繼續維繫感情，但似乎完全沒有影響他們享受家庭樂，近日洪欣一家三口飛到歐洲旅行，洪欣同張丹峰特別拍片記錄旅程，片中張丹峰透露今次歐洲之行是陪囡囡到瑞士參加夏令營，而第一站他們就去到羅馬，三人走在羅馬街頭，全程有講有笑，洪欣更從後箍實張丹峰，又主動錫錫，甜蜜度爆燈！

去了羅馬旅行。（影片截圖）

洪欣從後箍實張丹峰，甜蜜度爆燈！（影片截圖）

+ 31

有網民在當地捕獲他們一家三口，並曬出與洪欣的合照，寫道：「羅馬偶遇洪欣一家，本人好美好謙和，女兒比媽媽還要美，而且是個很有禮貌的小朋友。」相中所見，身穿碎花連身裙的洪欣，穿着Chanel涼鞋，她親切地與粉絲合照，十分親民。不過就有網民指洪欣這身造型感覺不夠時尚，甚至狠批是「大媽Look」，但亦有人力撐52歲的洪欣保養得宜，凍齡有術！

有網民在當地捕獲他們一家三口，並曬出與洪欣的合照。（小紅書圖片）

當中不少人都好奇洪欣與張丹峰的關係，而該網民就透露他們一家三口很親和，玩得很開心。不過其實早前有網民踢爆二人私底下貌合神離，指曾在機場偶遇洪欣與張丹峰，期間兩人等行李時各自低頭玩手機，全程零交流，但如今他們又再一家三口歐遊，大曬恩愛！

各自低頭玩手機，全程零交流。（微博圖片）