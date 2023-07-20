林盛斌上載學生相勉勵考生被網民笑似姜濤　Bob即話：係咪想我死

昨日（19日）是DSE文憑試的放榜日，不少藝人都在社交平台發文為一眾的應屆考生打氣，而林盛斌（Bob）就上載了自己的學生照來勉勵一眾考生。Bob透露自己當年會考只有14分，只屬於僅僅合格，而後來的高考亦只有2D3E的成績，同屬僅僅合格，最後亦只能讀高級文憑，雖然讀不到大學，但現在也是有好的工作，告訴一眾的考生DSE成績不代表一切。Bob寫下：「除非你係要做專業人士，或者做某一啲特別嘅工種，規定學歷一定要達到某個程度，或者大學一定要讀某個科目等等，否則，呢個DSE考試成績，對你日後整個人生嘅影響，係非常非常微不足道嘅。」

林盛斌（Bob）就上載了自己的學生照來勉勵一眾考生。(ig@bob_lamshingbun)

隨後Bob又講到自己出來工作20年，很少人會問他拿成績表來看，反而會留意他的工作表現：「考到好成績嘅，恭喜晒，成績唔如意嘅，真係唔緊要，不如諗吓你嘅夢想同目標係乜嘢，跟住再認真諗吓點樣可以做得到。呢個，係我俾你嘅建議。各位同學，加油，支持你嘅！」他認為最重要的是自己的夢想及目標，遠比成績重要。

Bob又講到自己出來工作20年，很少人會問他拿成績表來看，反而會留意他的工作表現。

Bob用心勉勵一眾考生，但有網民竟然錯重點，發現Bob小時候的照片與小時候的姜濤撞樣，因為二人都是屬於胖胖的身形，所以認錯了二人。網民留言：「以為姜濤」、「姜淘（濤）？」、「姜濤打籃球咁」，之後Bob亦回覆網民：「我都希望有佢咁靚仔」、「你唔好亂講啦，係咪想我死呀😂😂😂」。

姜濤細個都係胖胖的。(ig@keung_show)