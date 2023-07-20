33歲譚杏藍收樓曬過千呎三房新屋　衣帽間擺過百高跟鞋總值數十萬

現年33歲歌手譚杏藍（小花）家境不俗，從事工程的父母靠一雙手細屋搬大屋，住1000呎單位，譚杏藍曾受訪透露與母親共住，千呎單位供兩人住綽綽有餘！

藝人譚杏藍亦有在IG表態支持林同學。(資料圖片)

譚杏藍近日原來又買樓，更於Instagram曬出新單位。她今日（20日）發文興奮表示自己終於收樓，她說：「我送了自己一份真真正正屬於我的禮物 ❤️我收樓啦！典型付出型人格，自從出來社會工作，day 1 開始每次賺到錢，基本上都會100%雙手奉上。或許是彌補父親的位置吧？希望給母親過上最好的生活，給她任花，喝喝茶，給她買房子，無憂安逸地快樂，至少讓她不用擔心。現在，好像終於做到了吧？」

譚杏藍（Hana）。（IG@hanatam）

譚杏藍曬出單位內部，屋內四四方方，相當闊落，可擺放不少傢私，屋內設有三間房，同樣四正。譚杏藍開心地手持鑰匙同新屋合照，並詢問網友該如何裝修，廣獲網友祝賀及恭喜。

譚杏藍接受《香港01》訪問表示，單位實用面積約1000呎，三房兩廁，是九龍區私人屋苑，屬於舊樓。譚杏藍表示兩、三個月前已一眼睇中這個單位，鍾意其夠四正，又同媽媽住得近，之後打算打通廚房和飯廳，變為半開放式廚房。譚杏藍透露，三間房中其中一間用作衣物間，用以擺放過百對高踭鞋和手袋，估計總值幾十萬！另外兩間房則為睡房和工作室。

譚杏藍是老闆娘，旗下健身室有美甲店，仍有幕前工作和寫歌。

曾被爆已置業的譚杏藍表示，這是她名下的第一層樓，她說：「寫我個名嘅話，呢間係第一層，之前係媽媽置業，喺佢名下，所以從來冇當過係自己嘅。之前嗰層樓就係媽咪同自己一齊供，已經供完好耐。」新單位則由譚杏藍獨力供樓，月供5位數字，譚杏藍表示自小不亂花錢，連利市錢都儲起全部交給媽媽，長大後人工亦全部上繳，故現身家已過7位數字，全靠媽媽投資有道。譚杏藍稱暫未有買下一層樓的目標，但希望可以買到淺水灣樓，她笑言：「冇話想儲到幾多層樓，媽媽鍾意先發板，下個目標都係買畀媽媽，因為佢想住淺水灣獨立屋，細個都聽佢講話淺水灣好靚，希望可以做到。」

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