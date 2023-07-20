鄭秀文延期演唱會引內地歌迷不滿　提出兩大控訴：被騙來了香港

天后鄭秀文（Sammi）演唱會原定於本月舉行，但因Sammi患上長新冠，13場紅館騷宣布延期舉行。主辦單位寰亞娛樂近日公布退款及保留演唱會門票安排，觀眾可於7月19日至8月31日向原有購票渠道申請退款，未有退款的觀眾則會被視作保留睇演唱會權利，可於9月19日至10月31日取票，但仍未宣布演唱會舉辦時間。

鄭秀文即將於7月舉行8場紅館演唱會。

主辦方票務安排惹起內地及海外網友不滿，有內地歌迷為Sammi專程來港，並已定好行程，如今卻空歡喜一場，無法臨時取消行程。內地歌迷主要提出兩大控訴，其一是Sammi演唱會未定日期，卻早早安排了退款日子，令歌迷左右為難，難以決定應否退票，有按照原定行程訪港的內地歌迷於社交網發文自嘲「被鄭秀文騙來了香港」。

鄭秀文（instagram@sammi_chengsauman）

此外，部分內地歌迷亦不滿主辦方單獨定下取票日期，令他們要專程抵港取票，有內地歌迷表示：「單獨設定了9月19日到10月31日的取票時間，意味着歌迷要單獨去一次香港取票？歌迷的錢大風刮來的？歌迷的時間可隨意浪費？」

另有網友不滿指，宣布延期後久久未有公布票務安排、無法退回手續費，退票款項到賬時間太耐等，更有網友給寰亞娛樂撰寫投訴信，引來網友熱議。不過Sammi早前亦發文向粉絲道歉，稱因「體力和聲線仍需時間完全恢復，亦因此未能做到最佳和最充份的的事前準備。」，休息是為保證演唱會質素，給觀眾提供最佳觀賞體驗。

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