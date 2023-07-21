劉嘉玲帶姪仔Jeff遊瑞典關係親如母子　高大靚仔畢業英國名牌大學

劉嘉玲一向行程緊密，到處遊山玩水，近日她飛往瑞典斯德哥爾摩度假，她於Instagram公開與同為富婆的閨蜜上山詩鈉和馮詠儀合照，三人一齊戴上墨鏡，手挽手身貼身合照，盡顯姊妹情深。

劉嘉玲閨蜜上山詩鈉和馮詠儀一齊去瑞典斯德哥爾摩度假。（IG@sabrinawfung）

從馮詠儀帖文可見，三人到訪了當地景點，又行了街市睇水果，又拍下估計是在酒吧飲酒的照片，看來玩得相當盡興。馮詠儀亦發文表示十分享受這趟行程。

即使去到瑞典，劉嘉玲都遇到粉絲。有粉絲於社交網發文表示，在當地酒吧偶遇劉嘉玲，由於酒吧由冰塊打造，故客人須穿厚外套入內。網友表示突然見到攝製隊進內拍節目，發現氣場強勁的劉嘉玲，她身旁的是姪仔劉兆恩（Jeff），兩人並肩而行，Jeff一如既往地靚仔，相信此行後Jeff有機會融入劉嘉玲的富婆圈。

劉嘉玲不時帶姪仔出席名流晚宴和品牌活動，又一齊行山，當親生仔看待，Jeff高大靚仔，2017年畢業於英國著名學府諾定咸大學（The University of Nottingham）建築系，絕對帶得出場。由於劉嘉玲與梁朝偉至今無兒無女，所以外界都猜測姪仔將來極有可能繼承劉嘉玲的8億身家！

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