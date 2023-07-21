甄子丹與汪詩詩慶祝結婚20年　 意大利科莫湖補辦盛大婚禮慶祝

藝人甄子丹與汪詩詩於2003年結婚，二人一直都是圈中的模範夫妻，十分恩愛。當年二人低調舉行婚禮，但無阻二人相愛20年，今年是二人結婚20周年，甄子丹一於「大搞」，為愛妻汪詩詩補辦一個盛大的婚禮。

甄子丹與汪詩詩於2003年結婚，二人相愛20年。(微博@甄子丹)

甄子丹昨日（20日）上載了與愛妻在她最愛的意大利科莫湖邊補辦盛大的婚禮相，除了二人的親友外，他們亦邀請了不少的圈中好友出席觀禮，包括有：王寶強、王晶與太太、張玉珊、呂良偉與太太、甄家班、蔡一智與太太等人。

甄子丹上載了與愛妻在她最愛的意大利科莫湖邊補辦盛大的婚禮相。(微博@甄子丹)

汪詩詩一身白色婚紗，上半身透視蕾絲設計，令好身材若隱若現。甄子丹則穿上米色西裝，加上黑色蝴蝶結，十分醒神，二人在親朋好友的見證下舉辦婚禮。另一輯則是以黑色為主的禮服，二人襯到一絕。

汪詩詩一身白色婚紗，上半身透視蕾絲設計，令好身材若隱若現。(微博@甄子丹)

之後甄子丹亦在社交平台發文表心意叫愛妻繼續管他：「時間總是在不知不覺間飛過，與親愛的老婆汪詩詩竟已攜手走過20年的時光。感謝有愛、善良溫柔的你陪我一路走過來，一直是我最堅強的後盾。我忙著工作時，有你幫我統籌好公司的一切，我閒下來時，你帶著我到處跟朋友聚會散散心。今年是我們結婚20週年，在你喜歡的科莫湖補辦我們的婚禮，並邀請到各位親友到場見證、慶祝與相聚。感謝線上線下各位朋友的祝福，我們都收到了❤️辛苦老婆未來繼續“管管”我。」

。(微博@甄子丹)