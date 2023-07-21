愛回家｜許家傑讚李芷晴純品身材好　不滿被當是前輩：叫返哥哥

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》，今（21日）舉行宣傳活動，多位參演演員均有出席大玩遊戲，現場氣氛相當開心。而近日傳出緋聞的許家傑同李芷晴成為焦點人物，在接受訪問時二人否認戀情，表示是正常的朋友關係。



許家傑，李芷晴傳出緋聞。（葉志明攝）

近日有報導指許家傑同李芷晴在銅鑼灣前後腳入戲院看戲，被外界懷疑關係不簡單。對此，李芷晴在接受《香港01》訪問時就坦承確是一起看電影，不過身邊還有其他朋友在場：「我印象當中我哋冇前後腳。」而在旁的許家傑就表示當日是一大班人去看電影：「我自己好鍾意一班人睇戲，我覺得打波、睇戲開心啲可以交流一下。呢個報導令我越嚟越少朋友，因為開始啲人一見到我就話唔好同你去食飯，基本上同你去食飯就俾人話。」想不到李芷晴都遇上類似情況，她表示：「我呢兩日約朋友食飯，我朋友話唔想同你食飯，話會俾人影到。（朋友有冇問緋聞係唔係真？）反而身邊朋友真係冇人信，個個都話一睇就知係假。」

許家傑大讚李芷晴身材好。（葉志明攝）

同拍一套劇，私底下又是好朋友，相信雙方對彼此甚有了解，續問到覺不覺得許家傑是一位好男友呢？李芷晴就表示：「佢係一個好好嘅前輩。」沒想到因為她這一番說話惹來男方不滿，許家傑表示：「有啲好唔開心就係佢話我係前輩。（咁叫咩好呀？）叫返哥哥。（覺得李芷晴係一位點樣嘅女仔？）大家覺得佢好純，同埋身材好好。」二人的互動有一些打情罵俏的感覺。

李芷晴現時以工作為先。（葉志明攝）

雖然他們已對緋聞作出澄清，但眼見他們言語中有所曖昧，再追問是不是玩地下情，不方便公開而已？李芷晴二話不說：「冇喎，完全冇，諗過呢方面嘅嘢。」強調現時以工作為先。而許家傑亦承認雙方擁有對方電話，強調是正常朋友關係，不會為了此事件有所避忌，依然會相約大家及朋友出去玩。

許家傑不喜歡李芷晴叫他前輩。（葉志明攝）