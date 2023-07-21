愛回家｜楊明登場疑累收視暴跌　無懼負評積極洗底：盡力做好自己

現年42歲的楊明最近獲安排加入TVB處境劇《愛回家之開心速遞》劇組，飾演戇直敦厚的沙湯遠一角，不禁讓網友認為TVB此舉是想為他洗底。但沒想到一向高收視的《愛》劇，在日前楊明正式登場後，疑收視下跌不少，跌出榜首位置。對此，楊明今（21日）出席劇集宣傳，表示自己可以再做好一些，望帶更多歡樂給觀眾。

楊明疑影響《愛回家》收視。（葉志明攝）

楊明自出獄後隨即被安排拍攝處境境，飾演大龍生宿敵雷公（白彪飾）的親生仔「虹豆沙湯遠」，其角色性格戇直敦厚且充滿正義感，與他過去所飾演的角色甚有反差感。但日前他正式登場後，似乎觀眾不賣帳，更疑似引發收視下跌，對此，楊明接受《香港01》訪問時表示：「我知道自己可以再畀多啲心機，加多啲油，盡力做好自己，希望之後觀眾會睇到沙湯遠可以帶到多啲歡樂畀大家。（有冇唔開心，影響心情？）其實咁多年都有一啲唔好嘅評論，知道自己點處理同吸收。（會唔會覺得好難洗底？）我覺得只要自己做返好，我諗係時間問題。（想靠愛回家翻身？）翻唔翻身係另一回事，公司安排咗一個好開心，一個陽光氣息嘅角色畀我，係一個好大幫助。」

楊明表明會盡力做好自己，帶多一些歡樂給觀眾。（葉志明攝）

而有網友認為楊明過往給人形象與戇直男不符，好難令人投入角色當中，對此，他認為每一次收到角色都會盡量做好。而在旁的女友莊思明亦有幫他說話，直言他私底下根本是一位戇直男。