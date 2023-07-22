許愿剖白與林憶蓮李麗珍兩段情　坦言壓力極大：提出分手不是我

80年代著名音樂人兼形象顧問、曾與多位著名巨星，包括張國榮、羅文、張學友等合作無間的許愿，一手將前女友林憶蓮捧上天后地位，並與李麗珍有過一段婚姻及育有女兒許倚榕，去年獲邀出任內地音樂節目《聲生不息》高級音樂顧問後，最新為剛推出的新書《離地半尺，夢回我們兵荒馬亂的青春》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，許愿除了憶述協助林憶蓮的走紅經過外，更談及與林憶蓮與李麗珍感情失敗因由‧至於囡囡許倚榕（Annise）被喻為「最美星二代」，他指離婚後女兒撫養權雖然歸前妻，但父女關係一直良好，更披露女兒曾考慮過入行的心路歷程。

80年代著名音樂人兼形象顧問、曾與多位著名巨星，包括張國榮、羅文、張學友等合作無間的許愿，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪談及與林憶蓮與李麗珍感情失敗因由。

87年與林憶蓮公開戀情、96年與李麗珍結婚，能夠與一代樂壇天后及金馬影后有過兩段轟烈戀情的許愿，是不少男性的羨慕對象。問及過去兩段感情失敗的主要原因，他透露部份原因與他專注事業有關：「你可以這樣說，我是很重視事業而忽略了另一半，分開原因？要問回她們才知，因為提出分手不是我。」另一感情失敗原因，許愿形容當年與兩位女星談戀愛時皆面對巨大壓力：「兩個圈中做一對，嗰啲壓力如果你不是過來人，你唔會知道有幾辛苦。」在長期受壓下，他坦言雙方要維持感情並不容易。

87年許愿與林憶蓮公開戀情。（網絡圖片）

許愿96年與李麗珍結婚並育有一女。（資料圖片）

87年與林憶蓮公開戀情、96年與李麗珍結婚，能夠與一代樂壇天后及金馬影后有過兩段轟烈戀情的許愿，是不少男性的羨慕對象。（IG：@clarencehui）

談及26歲愛女許倚榕(Annise)，雖然離婚後Annise的撫養權歸媽媽李麗珍，但他與Annise的關係仍然非常親密：「跟囡囡一直很close，她童年時很多難關要過，也多得芳芳姐(蕭芳芳)、Deanie(葉德嫻)等幫助，協助我怎教女，讓女兒明白父母為何分開，之後到加拿大升學，也是我安排。」對於Annise被網民稱為「最美星二代」，他透露指其實Annise曾認真考慮過是否要入行：「最初她的確有認真考慮過，我很開通，但佢媽媽就冇我咁開通囉！後生仔要比佢自己選擇路怎行。」但經過多方面考慮後，最後是Annise自己選擇不入行。

Annise現時積極經營社交媒體，並成為出色KOL，作為父親的許愿對此已感到很滿意，認為囡囡一直是個很有想法和計劃的人，坦言一點也不擔心她，最重要是囡囡過得開心。

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