炎明熹DSE放榜前已獲理大取錄　登無綫新聞成例子：具有過人才能

炎明熹（Gigi）是應屆DSE考生，上周DSE放榜莘莘學子早回學校等待成績，但原來Gigi早在六月底已獲香港理工大學取錄，更因此登上無綫新聞，成為題材之一。



炎明熹（Gigi）是應屆DSE考生。(ig@yiminghay)

放榜當日Gigi離港工作，至晚上才在社交網宣布，原來早在6月底已透過《學校推薦直接取錄計劃》，成功獲得香港理工大學取錄，將會修讀心儀的Scheme in Fashion：「其實這消息是在六月底已獲悉，不過要在尊重及合適時間才通知大家，多謝關心！我會在學業及歌唱事業繼續努力，希望能得到大家繼續支持！也很感謝母校的鼎力幫助。還有，理工我來了......」

炎明熹（Gigi）透過《學校推薦直接取錄計劃》，成功獲得香港理工大學取錄。(ig@yiminghay)

其成功例子令外界非常好奇《學校推薦直接取錄計劃》的申請資格。而無綫新聞《時事通識》單元就以Gigi作為例子詳細介紹：「部分考生早在上月底，已收到獲大學取錄的通知，包括歌手炎明熹。炎明熹與二百多名應屆中學文憑試考生，透過《學校推薦直接取錄計劃》，提早獲大學取錄。教育局為提高大學收生靈活性，根據學校課程檢討專責小組建議，於2022/23學年推行計劃，讓大學直接取錄一些在特定範疇具有過人才能的學生。」計劃推行2年以來，每年都有700多份提名，而接受大學錄取的學生就有400多名，包括炎明熹。

炎明熹（Gigi）登上TVB新聞。（影片截圖）