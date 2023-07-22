44歲秦嵐穿百褶裙騷腿少女味慶生　街頭生圖曝光卻令網民失望

內地人氣女星秦嵐雖然已44歲，不過其保養得宜，外貌同身材依然不輸時下年輕女明星，少女感十足，讓不少網友非常羨慕。但近日她就在街上被網友捕獲，在零修圖的情況之下，其真面目曝光，失去了以往的美感，被批臉上科技感十足，引起熱烈討論。

秦嵐少女感十足。（秦嵐微博圖片）

秦嵐擁有精緻臉孔以及姣好身材，不時拍攝不同風格的寫真Post上微博同大家分享。17日適逢她正日生日，她就身穿白色套裝百褶裙上陣，四肢纖瘦，大展修長美腿，皮膚相當白皙透亮，還對着鏡頭擺出不同可愛的Pose，甜美十足，散發滿滿的少女味。

甜美﹑性感風都一樣駕馭了得。（秦嵐微博圖片）

無論是可愛裝扮還是性感打扮，秦嵐都駕馭了得，44歳的狀態讓不少網友非常羨慕。但近日她在街頭上被網友捕捉的生圖曝光，卻令不少人大失所望，原來在零修圖的情況下，她五官雖然精緻，但被人感覺科技感十足，因為從近鏡頭可見，其雙眼皮皮層非常深且明顯，臉頰蘋果肌飽滿，臉皮相當緊緻，失去了從前的美感，讓不少網友質疑她動用醫美，被批整張臉有科技感的痕跡。

秦嵐被批臉上有科技感。（微博圖片）

但另一邊廂有網友則為秦嵐說話，認為不管有沒有醫美，在44歲這個年齡，能擁有如少女般的狀態已經非常好，甚至直言好多年輕人都不如她。