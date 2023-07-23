向家父子孫三代餅印基因強大　網民分享照片有人比向佐更似龍五

向華強兒子向佐，於2019年跟台灣女星郭碧婷拉埋天窗，婚後誕下一女一子，婚姻幸福美滿，新抱為向家開枝散葉，向生向太開心到暈，閒時弄孫為樂，羨煞旁人。近日向佐39歲生日，他就分享了一家人的合照，一對子女跟他成個餅印，而他自己亦激似父親向華強，證明向家基因強大，父子孫三代也似到十足，但有網民就分享了向華強及向佐的一張舊照片，而向生身邊還有一名男子，該名網民指三人也極度似樣，而且關係匪淺，引來網上熱議。

向家父子孫三代，十足餅印。（微博圖片）

近日向佐Cosplay日漫《男兒當入樽》的櫻木花道，一頭紅髮加上籃球衫，確是維妙維肖，但網民就話其實更似台灣男子組合「飛輪海」的汪東城，但講到似樣，向佐跟父親向華強更加是似到十足，父子成個餅印，近日向佐迎來39歲生日，外貌仿如《賭神》中的龍五，可知向家基因強大。

向佐cosplay櫻木花道，但被指更似汪東城。（抖音）

台灣男子組合「飛輪海」的汪東城。（IG圖片）

在向佐生日期間，有網民Po出一張向家父子的舊照片，而向生身邊還有一名男子，樣子比起向佐，跟向生更加似樣，引起了網民熱議。其後謎底揭開，原來是年青時的蕭敬騰，他跟向佐甚為老友，由於外貌相似，向生向太更認了對方做契仔，早前老蕭成家立室，跟經理人林有慧結婚，向太也有發文道賀，戥契仔高興，仿如真正的一家人。

有人比向佐更似龍五：

向生向太婚姻幸福美滿。（微博圖片）

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向華強演出龍五成為經典：

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