COLLAR整蠱三位雙子壽星女　Day喊點勁怪Winka一見「佢」即爆喊

女團COLLAR繼日前推出團歌《idc》後，其YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」亦上載最新一集，今集節目可謂有笑有淚，內容講述「非雙子座」的Gao（沈貞巧）、Candy（王家晴）、Ivy（蘇雅琳）、Sumling（李芯駖）接受秘密任務，送禮物給三位雙子座壽星：Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）、Day（許軼），務求要搞喊對方，當中出名最易喊的Winka哭成淚人，而被定為喊點奇怪的「Big Boss」Day經過一連串「攻勢」後，最終亦失手落淚。

COLLAR YouTube《COLLAR COLLECTS》最新一集節目有笑有淚。

節目開首，「非雙子座」的Gao、Candy、Ivy、Sumling一臉滿滿的信心，皆因她們第一個要搞喊的對象，是容易落淚的Winka，Gao笑言：「一定喊，整張心意咭畀佢（Winka），可能都會喊。」不過「非雙子座」送給Winka的禮物，當然不是心意卡咁簡單，她們跟Winka一生中最重視的細佬合作，由細佬匿在一特大禮物盒中，手持禮物送給Winka，心思十足，難怪當Winka拆開禮物時立即哭成淚人，細佬更向Winka表示：「知道你呢排好唔開心，想同你講，唔使太理會網民點諗，熟悉你嘅人，知道你係咩人，你只需努力做好你啲表演，我同你嘅粉絲，會繼續喺背後支持你。」場面十分感人，在旁的Ivy、Candy與Sumling亦被感動流淚。

COLLAR好有心，邀請Winka細佬藏身大紙箱內，畀驚喜她。

Winka很重視家庭，所以一見細佬出現就立即爆喊，更感動其他成員喊埋一份。

其後「非雙子座」亦輕易地搞喊Marf，四人送出一張機票作禮物，順利令Marf開心到喊，Marf指：「見到Boarding Pass已經可以喊，知道有得走，好開心！」

Marf竟然一見機票就喊。

緊接重頭戲，4位「非雙子座」成員要「打大佬」整喊Day，四人異口同聲指Day是「Big Boss」，因為她們很少見Day喊，Ivy笑言：「佢（Day）喊點好奇怪，好似之前個節目，佢見隔離嗰個玩完機動遊戲喊，佢就喊住講『好似迫咗你上去玩咁』。」而Candy就指：「所以我哋要用物理反應，我哋只係為眼淚，唔係為咩原因。」起初，四人輪流將親自炮製的食物獻給Day，原以為她們以食物來「打動」對方，豈知在最後的甜品才是「撒手鐧」，四人將Wasabi製成抹茶湯丸給Day吃，Day咬了一口表示：「絕交！你哋太唔了解我，我係冇嘢㗎！」

Day食Wasabi根本完全唔會喊。

當以為「非雙子座」任務失敗之際，Gao、Candy、Ivy、Sumling向三位雙子座壽星送上真正的心意卡，眾人寫上肺腑之言並逐一讀出，Sumling打頭陣表示：「To Day豬，生日快樂，同你的相處很舒服，多謝你的天然萌帶給我們很治癒的感覺⋯⋯」而這刻「Big Boss」Day終於失手，眼泛淚光，情景動人，而幾位亦總算任務完成。