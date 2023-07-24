劉馬車突自爆同鄧月平拍過拖　女方撰長文：遇上難題不要傷害別人

網絡紅人「劉馬車」劉駿軒早年因犯錯事而入獄，近年放監後他依然因出位舉動不時成為傳媒焦點。今日（24/07）他突然向《香港01》大爆，自已曾與鄧月平拍過拖並受到她的支持。



《01娛樂》記者向他追問詳情，他就以錄音回覆：「呢排我精神壓力好大，但係月平都好關心好支持我，Po返我哋細細個啲相，都8年前，最後嗰兩幅就係最近出嚟食飯見面影嘅，佢都同我講好多嘢。我都畀咗承諾佢我以後會生性，唔想再令佢傷心，其實我心裡面好鍾意佢，好着緊佢。」

劉馬車做過唔少出位事。（網上圖片）

他坦言，自己曾與鄧月平拍拖。他說：「我哋以前細細個一齊過一段時間，但係之後佢又因為第二啲原因同第二個一齊，佢又有演藝事業，我又好亂，好似離離合合咁，但係我而家想珍惜佢。月平佢一直都想關心我，想我好。我希望大家知道月平係一個好好嘅女仔，我哋會唔會一齊我都唔肯定，我都未必畀到幸福人哋，但係我都好想佢幸福，同埋多謝佢喺生命中出現過。愛我嘅人，我亦都好想同佢。」

劉馬車向《01娛樂》表示，自己是鄧月平的前男朋友。

劉馬車向《01娛樂》展示多張與鄧月平的合照。

劉馬車向《01娛樂》表示，自己是鄧月平的前男朋友。

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同時間，劉馬車也在個人IG上貼出合照，寫道：「鄧月平，當年我無好好珍惜你，我好後悔！我真係唔想你再為我傷心了，今後我一定會好好做人，我會好好去保護你！因為，我愛你，我想比幸福你！」

他也向《01娛樂》表示，自己曾向鄧月平作出承諾。他說：「我同月平承諾咗，30歲前會娶佢，呢幾年我會鳳凰涅槃，我唔想比人話我食軟飯！我要養得起月平，我真心愛佢！」

劉馬車早前突然現身渣打馬拉松賽道打卡。（資料圖片／梁碧玲攝）

不過被「拍拖」的鄧月平就拒絕了劉馬車的示愛，並回覆：「馬車，多年不見！估不到你依然是個有創意力想像力的青年。希望你好好做人，遇上難題不要傷害自己傷害別人，盡量尋求信任的人幫助！大家都唔好笑馬車啦，另外平祝馬車你官司關關難過關關過，平有點忙，學左一身好功夫可以保護好自己，勿念。勿念，不過原來我15歲時幾靚。」