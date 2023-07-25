吳彥祖10歲女激罕曝光正面樣　粉紅挑染髮型前衛盡得媽媽混血美貌

男神吳彥祖（Daniel）與混血名模Lisa S.結婚多年依然十分恩愛，兩人婚後育有一女吳斐然 （Raven），一家三口生活幸福。不過為了保護女兒，作為父母的他們絕少讓女兒的樣子曝光，只曾在女兒很小時候公開過她的樣子。去年Daniel一家於紐約出席《西部世界》首映禮，Raven即成為眾人焦點。眨眼間Raven今年已經10歲，Daniel最近就帶同老婆和囡囡從美國返香港，與一班好友敍舊，亦因而曝光了囡囡的樣子。

Raven細個好得意。

Daniel日前帶了囡囡Raven與好友李璨琛以及李煒尚飯聚，Raven亦有跟媽咪Lisa S.出席名模好友聚會，他們都有合照留念。從相中可見Raven的一頭長髮做了粉紅色highlight，相當前衛，Raven皮膚黝黑，樣子不太似爸爸，五官輪廓似足媽咪Lisa S.，加上身形纖瘦高佻且手腳修長，盡得媽咪的真傳，天生一副名模身材，將來大有機會跟隨媽咪的步伐踏上天橋。

近年吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）搬返美國居住，並在當地繼續發展演藝事業。（視覺中國）

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