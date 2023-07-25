胡杏兒大仔幼稚園畢業愈大愈似父母　溫柔媽媽樸素打扮現身極賢惠

現年43歲的胡杏兒2015年嫁李乘德（Philip）先後誕下三子，分別為大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）和細仔李奕宏（Liam）。而快6歲的Brendan準備升讀小學一年級，胡杏兒同老公一家大細陪伴出席畢業禮，並分享開心片段至社交網。

胡杏兒李乘德先後誕下三名兒子。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒身穿淡黃色外套和牛仔長褲，簡單樸素又洋溢媽媽的溫柔賢惠感。胡杏兒同老公站在大仔旁邊，開心地笑住同仔仔合照，相當溫馨。二仔同細仔都有出席哥哥的畢業禮，三個可愛兒子一齊大合照，Brendan身穿粉紅色畢業袍，拖住兩名細佬手合照，人仔細細已經有大哥哥風範。

胡杏兒帶三名兒子為老公慶祝生日。（胡杏兒微博圖片）

Brendan又在台上與同學表演，有模有樣，十分得意。胡杏兒驕傲發文稱：「我的大寶貝幼稚園畢業了，媽媽眼見你由一個有點怕羞內斂的小朋友，變成一個充滿自信，老師眼中的開心果，爸爸媽媽很為你驕傲，謝謝所有老師們對Brendan的用心教導，以及所有同學們的愛護，雖然很不捨得你長大，但畢竟這是必經之路，爸爸媽媽一定會陪着你走過每一個里程碑，love you my son」足見胡杏兒對兒子濃濃的愛。而鍾嘉欣、姚子羚都有留言祝賀胡杏兒大仔畢業。

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