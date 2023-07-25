微辣前經理人阿晶抑鬱啪安眠藥　爆曾被恐嚇：有兄弟想幫忙搞死你

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）21年離職，當時與公司不歡而散，更曾與CEO兼創辦人六毫子在網上起罵戰，掀起「搶Job羅生門」等等。此外，阿晶曾自爆被舊愛兼微辣台柱之一的加蔥（林茂發）強迫自己墮胎，加蔥當時激烈澄清：「如果你有證據，你就掟出嚟！」各執一詞引起網民關注。

阿晶曾與加蔥拍拖。（IG@laochengi）

事隔兩年，曾是不婚主義者的加蔥亦宣布跟現任女友儀仔結婚，以為兩人的恩怨情仇早已落幕。誰知在微辣亦即將要搞《微辣十周年聯歡晚會》之際，阿晶今日（25/7）凌晨卻突然在社交平台大爆受抑鬱纏繞4年之苦，吃了兩排安眠藥，表示「我要走了，帶著決心」，如像要尋死一樣，情況令人非常擔心。阿晶提到自己曾遭恐嚇等等，說有人講過要解決自己，「我們這邊準備好有diss你的歌和片了，你不是得罪我，是全公司。」網民都認為與舊東家微辣有關。

阿晶表示有人說要解決自己，而她會用自己方法討回公道。（IG@laochengi）

阿晶先貼上一張有兩排被清空的安眠藥黑白相，寫上「他說要解決我，放心我不用你解決，我會用我自己的方法去討回屬於我自己的公道。」第二張圖再寫：「我吃了整整2排，明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。抑鬱和我已共存了四年。現在去多人的場合前都必須要先吃鎮定劑。當時被電話通知過『你再說話，不是我，是我有兄弟想幫忙搞死你』、『我們這邊準備好有diss你的歌和片了，你不是得罪我，是全公司』然後呀……那天po過哭臉的人我一一跑去道歉，這是人生最委屈的一天了吧。聲明書打來，『我是想和你和好的，我們簽了這份聲明書我請你吃餐飯』我：『你是不是回來了？平時都是你請我食飯今次我請你吧。」喔…石沉大海的信息。簽了聲明便消失了。」

阿晶撰長文說自己與情緒病共存四年，曾被通知「你得罪了全公司」、委屈地「跟Po哭臉的人道歉」等，尾段更疑似要輕生。（IG@laochengi）

「經過多事磨練，抑鬱症總是發作，令我覺得會不會去到其他地方更加輕鬆。社交也出現了頻頻的問題，很容易作嘔或者頭量，都是因為當時被威逼之下，不敢輕易和人做朋友，面對着社恐、抑鬱症、恐慌症，就是那些電話打來的加劇了我的病，到現在看到他們的東西，還是會覺得一陣嘔心。事情的原委就說到這樣。過得好嗎？一點都不好。每天晚上都看着抑鬱藥，看看幾多能夠令我可以去到彩虹橋。去到這個地步，我也不說假話、我已經不怕你的兄弟們會對我做什麼事。也不怕導演、編劇會創作一個怎樣的故事。我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧」

阿晶說：「我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧」令人十分擔心。（IG@laochengi）

文中提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，由於阿晶離職時，曾在直播說六毫子喊住留自己，微辣成員卡特其後貼出CEO六毫子的「喊相」，寫下：「六毫子真係好鍾意喊」，阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等都有跟隊貼喊相，被指是集體嘲諷阿晶。阿晶貼完安眠藥相後，再貼上一些WeChat對話圖，她於21年9月曾向不同人致歉，「如果我嘅言論令到你哋唔舒服，我道個歉，之後都唔會再講。」

阿晶離職後曾稱六毫子喊住留她，而卡特、六毫子等人就連環貼喊相，被指是嘲諷阿晶的講法。

而阿晶就寫下：「笑過我的人，我還得一一道歉，我做錯了什麼？因為電話裏頭說著要拍我一首diss的歌，編輯和導演也在寫一個關於對我不利的短片，雖然我不知道他們想說什麼，但是這兩年都在陰影下活過來，我的人流不夠曝光不夠，只能硬食。」再有一個Story：「不要打給我 藥已下肚 願我不再受抑鬱的折磨」

現時阿晶已將有關IG Story刪去，《香港01》記者試圖WhatsApp了解情況，但未獲回覆；至於六毫子亦一樣未有回覆。