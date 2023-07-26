51歲張智霖大解放無懼老去除帽曬白髮　罕戴圓框眼鏡竟神似朱自清

人稱「不老男神」張智霖（Chilam）日前被爆滿頭白髮的近照，老態盡現令網友驚嘆「不老男神也會老」。張智霖前年曾自爆體力已衰退，無法再捱通宵拍戲及為演唱會操練，並打算五年內退出幕前。

張智霖有「不老男神」之稱。（影片截圖）

日前Chilam再度有近照曝光，今次竟大解放脫帽曬出全相，大方露出頭上的白髮，更神似中國民人朱自清！有粉絲幸運遇上袁詠儀（靚靚）和Chilam，於社交網曬出合照，靚靚和Chilam均以樸素打扮現身，齊齊穿上白色上衣情侶裝。靚靚雖然以素顏上陣，但依然明艷照人，皮膚白滑五官標緻，凍齡美貌令人羨慕。

張智霖後生好靚仔。（截圖）

而脫下帽後的Chilam可見髮量明顯比年輕時少許多，頭髮九一分界，露出大片額頭，Chilam罕有戴上圓框黑色眼鏡，加上白色恤衫和黑褲，洋溢民國文青味，氣質外表極似朱自清。網友稱讚Chilam雖然變老，但仍是「帥老頭」。

穿上「阿伯背心」依然型格十足！（微博@袁詠儀靚靚）

雖然Chilam外貌不敵歲月洗禮，但身形算得上Keep得Fit爆。早前靚靚公開Chilam一張背影照，相中Chilam穿上「阿伯背心」，身形健碩，手臂肌肉線條明顯，型格十足。

點擊睇Chilam近照神似朱自清：

點擊睇Chilam照片：