林嘉欣袁劍偉離婚內幕曝光　傳分身家驚揭帳目混亂疑因財失感情

影后林嘉欣日前宣布離婚消息，與香港導演袁劍偉結束12年婚姻，震驚外界。2010年，林嘉欣與導演袁劍偉於6月13日在加拿大註冊結婚，同年誕下女兒，並暫別娛樂圈。之後又在2013年，產下第二個女兒。她在IG與袁劍偉共同所發的離婚聲明寫道：「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。」兩人會共同撫養兩個囡囡Kayla與Sofie。

林嘉欣認與導演袁劍偉離婚。（IG截圖）

今日有報道指兩人結束12年婚姻，主要是因夫妻兩人多年來在生活上的各種分歧，包括對小朋友的教育等日積月累的問題。據悉，兩人在2013年次女Sofie出世後，拗撬便愈來愈多，令兩人極不愉快，彼此關係愈走愈遠，感情逐漸轉淡，去年更萌生離婚念頭。有傳袁劍偉去年蝕讓太古城物業給嘉欣作兩人離婚的「掟煲費」，林嘉欣當時以約1,200萬元購入太古城單位，而該單位是原由袁劍偉持有，於2018年以1,240萬元買入單位，轉讓給林嘉欣時帳面上只蝕40萬。

嘉欣罕有放閃，一連在IG上載三個Po為對方慶生。（IG/ @karenalamkayan）

不過報道就指真正導致兩人離婚的引爆點，是兩人打算離婚後，林嘉欣與袁劍偉整理雙方財產分配時，竟發現帳目混亂，隨即引致雙方劇烈爭拗，兩人關係決裂，堅決離婚。