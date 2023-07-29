林嘉欣情路坎坷卻勇敢追求真愛　兩度蒙上小三污名仍堅忍不願放手

影后林嘉欣日前宣布離婚消息，與香港導演袁劍偉結束12年婚姻，震驚外界。2010年6月13日，林嘉欣與導演袁劍偉在加拿大註冊結婚，同年誕下女兒，並暫別娛樂圈。之後又在2013年再誕下第二個女兒。她在IG與袁劍偉共同所發的離婚聲明寫道：「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。」兩人會共同撫養兩個囡囡Kayla與Sofie。

林嘉欣與袁劍偉此情不再。(ig圖片)

林嘉欣12年婚姻觸礁，她在感情路上也絕非一帆風順，更曾經兩度蒙上「小三」惡名，但她仍勇敢追求真愛。林嘉欣於2002年因拍攝電影《戀之風景》而結識已婚音樂人陳光榮，2004年陳光榮被拍到在林嘉欣家中過夜，其後林嘉欣大方公開認愛，揚言：「我就愛陳光榮夠坦白」。林嘉欣因為戀上了有婦之夫的陳光榮，即被冠上「小三」之名，對此林嘉欣坦言知道男方是結過婚，但是對方已經離婚了，直指他是先離婚了，自己才跟對方拍拖的。」而陳光榮的前妻亦解釋她與陳光榮早已分居，可算是還林嘉欣一個清白。

林嘉欣在2008年因為拍攝廣告已認識導演，袁劍偉當時亦是有婦之夫，這亦令林嘉欣再次被指是小三。林嘉欣與袁劍偉秘戀兩年，為方便拍拖，她更搬往男方寓所同一幢大廈居住。林嘉欣於2010年未婚懷孕，返回加拿大生B，袁劍偉亦為林嘉欣被罵是「小三」一事出面闢謠，澄清自己早於2006年已跟前妻分居，2008年認識林嘉欣時，他已經辦好了離婚手續，回復了單身。