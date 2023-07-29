米雪內地工作集齊兩大「亞視一哥」　陳庭威林韋辰零發福獲讚

現年67歲的米雪近年鮮少推出電視作品，但她仍忙個不停，不時為粵劇推廣做宣傳，又會相約圈中好友聚會，只偶爾接下合適工作而已。近日，她就在內地出席活動，同場還有兩位好朋友曾經貴為「亞視一哥」的陳庭威同林韋辰，二人久違同框勾起不少網友對於他們在亞視的回憶，而同為逾60歲的他們依舊保養保宜，獲得不少網友激讚。

陳庭威（左）﹑林韋辰罕有同框。（米雪微博圖片）

從米雪上貼的照片可見，同為逾60歲的陳庭威同林韋辰依舊保養得宜，前者身穿恤衫配黑色長褲，成熟穩重，雖然其戴上墨鏡，但臉頰線條清晰可見，而且皮膚透亮有光澤，頭髮濃密，滿帶笑容合照，依然星味十足。

而身穿西裝戴上眼鏡的林韋辰顯得溫文儒雅，皮膚透亮緊緻，雙眼炯炯有神，同樣地頭髮濃密，沒有稀疏感，狀態非常好，在逾60歲之齡他們身型完全沒有發福跡象，相信為了保養下了不少功夫。

兩位「亞視一哥」依然保養得宜。（米雪微博圖片）

兩大「亞視一哥」難得同框，隨即勾起大家對他們的回憶。雖然，他們曾為同公司藝人，但在劇集上合作少之又少，陳庭威比起林韋辰更先成為亞視當紅小生，1991年推出的劇集《豪門》、《勝者為王》令他打響知名度，之後陸續推出的《我來自潮州》等大受歡迎，在2004年後推出最後一部劇集《8號巴士站站情》後，他已經沒有作品在亞視播出。現時他已將重心轉移內地發展，偶爾參與內地影視作品演出。

陳庭威在亞視因為《豪門》、《勝者為王》打響知名度。（微博圖片）

而林韋辰在亞視期間，直到1996年推出劇集《再見艷陽天》令他大受歡迎，更令他成為「亞視視帝」，隨後推出的《國際刑警1997》、《南海十三郎》、《爸爸兩邊走》等口碑都不俗，在2013年後他就不再與亞視續約。而在2001-2004及2016-2021年間，他曾轉投TVB，現時他亦專注在內地發展，不時直播帶貨，又在抖音拍片同粉絲互動，擁有不少人氣。

林韋辰因為《再見艷陽天》大受歡迎，令他成為「亞視視帝」。（網上圖片）