54歲張可頤素顏生圖曝光真實狀態　網民竟重提當年與宣萱交惡事件

現年54歲的張可頤 (Maggie) 一直都keep得好好，無論樣貌同身材點睇都唔似其真實年齡。雖然Maggie近年已較少參與幕前演出，但她不時也會於facebook與微博與粉絲分享她的生活點滴。日前就有網民於尖沙咀某商場偶遇Maggie，並把兩人的合照放上社交網，曝光了Maggie的近況，即惹來不少網民的討論。

張可頤一直keep得好好。（微博@張可頤maggie）

該網民大讚Maggie寫道：「今天偶遇到安茜姑姑、二小姐張可頤~好漂亮好有氣質，而且很Nice，我小心翼翼問是不是張小姐～她笑着回我是！然後問她可不可以拍照，她說可以！我好開心！！張小姐真的人美心善，希望您每天開開心心，生活愉快。」

從他分享的生圖中可見，Maggie是素顏出鏡，但她的狀態非常之好，膚質白滑緊緻不輸少女。網民都紛紛留言讚她說：「五十多皮膚還這麼好這麼美」、「她好像又回春了，真好看」、「果然不婚不育的保養的好」，不過也有網民留言嘲諷：「是那個經常遲到的張可頤嘛。」令大家憶起她當年拍劇集《難兄難弟》被指經常遲到而與宣萱鬧不和的往事。

張可頤於《金枝慾孽》的角色安茜非常經典。（劇照）

點擊睇Maggie被網民偶遇以及她的其他靚相：