張家輝白髮LOOK現身型到爆　張耀揚梁朝偉同樣唔顯老更有男人味

張家輝與粵劇名伶白雪仙（仙姐）、陳寶珠和梅雪詩（阿嗲）等近日現身力撐任白慈善基金電影《李後主2023 4K復修版》慈善公映，一頭超搶鏡白色造型現身等張家輝，顯得格外英俊，比起巔峰時期感覺上更多份男性魅力！隨著年齡增長，即便是明星臉上都會留下歲月的痕跡。但有些男星卻越年長越帥，比起年輕時更有魅力！近日有張智霖同梁朝偉都先後以白髮上陣，同樣極具男人味。

近日張家輝出席公開活動，一頭超搶鏡白色短髮造型現身！(FB@汪曼玲）

其實張家輝不僅是最近出席活動才第一次以白色短髮亮相，他曾經演出《陀地驅魔人》都以戲中的白頭髮及曼陀羅紋身造型現身，霸氣十足，鬼妝亦叫人不寒而慄。對此白髮造型，家輝接受訪問表示過覺得自己都型，又指觀眾看到他的出現，會有別於過往的形象，可以全程投入在電影劇情中。

當年張家輝指定搵張繼聰拍《陀地驅魔人》。（劇照）

人稱「不老男神」張智霖 (Chilam） 日前被爆滿頭白髮的近照，兩鬢的頭髮已經花白，中高齡人士的感覺濃烈，網友不禁感嘆「不老男神也會老」。不過也有粉絲在社交網力讚Chilam雖然變老，但仍是「帥老頭」。

Chilam近照好似朱自清。（小紅書）

韓國熱爆女團NewJeans 最近推出了迷你專輯《Get Up》中主打歌 《Cool With You》的MV。Side B版本竟然有梁朝偉出現，當中白髮造型更引起網民熱烈討論！MV中約2分鐘時可以見到影帝梁朝偉驚現，他站在一位黑人背後，用招牌笑容面對鏡頭，雖然他頭髮染白，但卻顯得十分帥氣，辨識度很高的形象也是吸引了不少粉絲！

梁朝偉用招牌笑容面對鏡頭，雖然他頭髮染白，但未顯老氣。(MV截圖)

張耀揚於港產電影《古惑仔》系列內飾演「烏鴉」一角深入民心，近年抖音帳戶「張耀揚Fansclub」曝光了「烏鴉」的最新白髮造型，獲網民激讚「超有男人味」。

張耀揚於新加坡機場被偶遇。(小紅書)