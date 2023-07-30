張玉珊不甘盧啟賢被指空心老倌　8女星曾遇假富豪陳法蓉損失慘重

被譽為鑽石級筍盤的盧啟賢（Calvin Lo），一直非常低調，但因在2018年被爆與廖碧兒拍拖而引起關注。近日更因被《福布斯》質疑其誇大身家，踢爆他不是「百億富豪」而成為傳媒焦點。昨日（29日）更爆出新戀情，原來盧啟賢與張玉珊（Shirley）正在蜜運中，Shirley更力撐盧啟賢，不甘男友被指「空心老倌」。不過其實過往有不少女星都曾遇上「假富豪」，慘被另一半騙財，當中更有人被騙過億身家，以下一起來數下有邊幾位苦主吧。



盧啟賢與張玉珊（Shirley）正在蜜運中。（小紅書圖片）

Shirley更力撐盧啟賢，不甘男友被指「空心老倌」。（視覺中國）

陳法蓉

2008年陳法蓉被爆與從事糧油生意、身家逾10億的「油王」朱明拍拖。當時陳法蓉與男友的戀情備受看好，曾一度傳出婚訊，無條件相信朱明的陳法蓉，更將自己所有積蓄交給男友打理。不過後來朱明就被揭是個「空心老倌」，欠下數千萬元巨債。有指朱明一直隱瞞身份，他的真名是陳駿，一早已經破產，但為了力追多位女明星而改名冒充富豪，據知當時陳法蓉被騙金額高達2.8億。如今陳法蓉仍是單身，但就有一班好姊妹陪伴。

仍然單身。（視覺中國）

張曼玉

張曼玉不但樣貌出眾，演技亦備受讚賞。貴為影后級人馬的她，在感情路上卻不太順利。1993年張曼玉與從外地回流的地產商人宋學褀拍拖，有指男方投資地產項目，但生意出現問題而資金短缺。張曼玉為支持男友，故投資過千萬讓他東山再起。但想不到事後項目宣告失敗，所有資金化為烏有。而宋學褀更搭上新歡，與一位富家女拍拖，令張曼玉人財兩失。

貴為影后級人馬的張曼玉，感情路卻不太順利。（視覺中國）

李若彤

李若彤在事業巔峰期與比她年長20歲的富商郭應泉結緣，有指她曾用積蓄幫郭應泉度過經濟危機。兩人曾拍拖逾10年，直至2000年郭應泉被追債時，李若彤才得知他的真實情況。最後兩人分手收場，而李若彤借給男友的錢也收不回來。如今仍單身的李若彤長年堅持運動，皮膚、樣貌、身材都keep得非常好。

保養得宜！（微博@李若彤）

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