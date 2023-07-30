破毒強人｜蔣志光離巢為改變　TVB困身：一路推劇，個意義又何在

蔣志光經已離巢，結束與無綫（TVB）30年的合約關係。雖然已經離開了TVB，但他仍選擇繼續出席新劇《破毒強人》的宣傳活動。蔣老師今日（30/07）接受《香港01》訪問時，坦言：「我同佢（TVB）關係，未至於完咗約就要走。」



蔣志光離咗巢仲幫手做宣傳。（葉志明 攝）

他表示，想等劇集播完，做完所有宣傳後才完結。他說：「有一個圓滿嘅結束，對大家都舒服，對大家都有個交待。老實講，我拍套劇都想套劇好，都要支持吓。」有人會問，如果劇集要「擺多幾年」，那不就是蔣老師一直都離不開TVB？他回答：「假設套劇放多一兩年，我頂唔到啦，我一定要出去拍劇，咁就另外一件事，但係我本身拍咗咁多年，都開始有啲累，如果又再出去，又重投呢個模式，拍一兩集嘅時間，未必引起我嘅興趣。」

蔣志光在《破毒強人》中戲份唔少。（葉志明 攝）

蔣志光解釋離開TVB的原因，不是因為沒有劇集工作，也不是因為TVB不肯和他續約，而是因為他想改變。他說：「拍咗咁多年，好多角色都做過，我又諗唔到新嘅嘢，係咪可以停一停呢？可能停低個人靜咗，個人諗合作方式。」他又表示，自己不想經常推劇、推角色，所以停一停是一個折衷方法。他說：「你簽咗約，但係人哋畀緊錢你，你又一路推一路推，咁個意義又何在呢？」

蔣志光解釋離開TVB原因。（葉志明 攝）

離巢之後，蔣老師表示想搵時間寫作，例如寫歌，寫劇本，他又特別提到自己想寫舞台劇劇本，看來大家可以密切留意蔣老師的大作。

蔣志光表示想做多啲寫作，可能仲會唱返歌添。（葉志明 攝）

題外話，行內皆知蔣志光不會留下個人電話，甚至任何聯絡方式給傳媒，久而久之，也有傳言他是「唔想做」和「唔使做」。趁着宣傳活動，《香港01》記者向他詢問聯絡方式時依然被拒，不過他就解釋了箇中原因。他表示想分開生活與工作，工作時工作，但工作過後就是私人時間不想有人打擾，他說：「本來我（個性）都唔鍾意去宣傳，不過劇組叫到就要去咁解。」大家是不是覺得蔣志光很像武俠片中的世外高人？