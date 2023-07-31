微辣阿丞為喊相解畫否認欺凌阿晶　貼舊對話證同患抑鬱互相鼓勵

微辣前經理人阿晶（Jane）上星期（26日）自殺離世，事件引發大量網友抵制微辣，其中6位藝人包括：阿丞（筆名：少年江流，為微辣編劇之一）、卡特、六毫子、Jacky Lou、佩男、思男，就因曾張貼「喊相」被指是集體欺凌阿晶，而迷你倉公司更發聲明宣布停止與阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。

阿丞因一張喊相被指涉嫌欺凌阿晶，合作開的迷你倉品牌宣布中止合作。（fb@24 STORAGE）

今日（31日）凌晨，阿丞在社交平台發文首度談及阿晶的離開，張貼多張自20年起與阿晶的對話圖，自爆兩人其實是「病友」，同樣身患抑鬱，會互相鼓勵；他更就「喊相」事件澄清，指「網上一直流傳的那個喊喊filter不是我本人拍的，那個story更不是本人賬戶。」

阿丞（下中）因「喊相」被指嘲諷和欺凌阿晶，但他解釋照片不是他拍，也不是他放上IG，而的確從左上的帳號所見，是由卡特上載和上傳，於是開始有網民認為阿丞可能真是不知情。（網上圖片）

阿丞先說出自己與阿晶雖然不是知心朋友，但可以說得上是「病友」，他自爆自己其實也有抑鬱症。說到在2020年底時發現患上了抑鬱症，需要服用血清素來控制病情，除此之外，他亦表示自己由始至終從未欺凌過阿晶。

阿丞發文首度談及阿晶的離開。(ig@loiiseng)

阿丞亦公開了一些與阿晶的對話截圖，可以見到他們的對話中也會互相問候大家的病情，他在文中亦有提及到如果自己多點關懷阿晶是否就能避免今次事件的發生，他最後在文末留下了想對阿晶說的話：「阿晶，最後要和你說聲對唔住，作為朋友、作為病友，我卻忘記了關懷。」他亦指這段日子都收到不少罵他的聲音，但他都會一一接收，會正視這些留言。

阿丞在文末留下了想對阿晶說的話。(ig@loiiseng)

阿丞（筆名：少年江流）的全文如下：

時間已經不知不覺間過了五日，我仍未接受阿晶離開這個事實。



在感情世界我是個妄自菲薄的人，我與阿晶也許不是知心朋友，彼此間來往也沒有其他人那麼密，但我們有層特別關係，我們都是病友。



在20年年尾，我情緒開始失控，甚至會傷害自己，我不敢告訴任何人，包括我的太太。後來我決定去醫院檢查，結果是我患有抑鬱症，需要食藥進行長期治療。我不敢向任何人透露自己的病況，因為我恐懼他人的異樣眼光。那時得知阿晶也患有抑鬱症，我便有意向她提及相關話題，最終也和她袒露我的病情。



有一次在公司萬聖節，在人群中我突然感到窒息，迅速離開了現場，當時身邊沒有藥物，經過海邊時便有跳下去的衝動。我在無助時問了阿晶，她教了我呼吸法，就是讓急促的呼吸慢慢調整，直至狀態恢復正常。就這樣，我和阿晶兩人成為了病友關係。



那一次在Manner Club聊起了阿晶的抑鬱症時，她忍不住失聲痛哭，我在一旁完全深有體會，抑鬱症的存在如此霸道，又如此無常，當它來臨時我們甚至無法獲得身邊人的理解。我們很清楚，人們都討厭散發負能量的人，大多數人都不願相信人的精神是會生病的，為了在這社會生存下去，我們都不得不偽裝成一個「正常人」。



我心底裡十分佩服阿晶的勇敢，向世人坦誠自己的病從來不是一件容易的事，過程中心裡必然經過了無數的掙扎，而且說了出來難免有很多不被理解的難聽聲音。曾經，我在笑林寺最後一集提過血清素，這是一個只有我和阿晶get到的gag，血清素是我們「續命」的重要藥物。這是我唯一一次向觀眾透露我的病，而我也只敢用講笑話方式來說。



我們平時不多聯繫，但會時不時問候病況，會互相分享藥物和書籍，亦或者調整心態的方法。我們從不問對方發生什麼事，因為往往發病都是毫無預兆地，身體會莫名感受到不安，亦會感覺自己隨時會失控，無力控制自己。正是這樣的痛苦，交流對抗發病的方法對我們而言更加有用。



後來發生了很多事，她也離開了微辣。離開微辣之後，我們雖然聯繫少了，但仍然保持著良好關係。而我在21年年底發病跡象逐漸嚴重，工作和面對網絡的壓力讓我無法工作，我已經失去對生活的掌控。於是在22年年初我提出了辭去編劇職務，本質上想給自己放一個假調整狀態，用漫長時間慢慢康復。



網上一直流傳的那個喊喊filter不是我本人拍的，那個story更不是本人賬戶。公司同事經常分享日常，當時我被拍，以為對方是在玩便沒有多理會，當時被網友cap圖，後來發出來才明白造成如此嚴重的誤會，但我由始至終從未欺凌過阿晶，我們一直都保持朋友關係。



這些話，不是想拿抑鬱症作免死金牌。在你們眼中，我是其中一朵「雪花」，在我心裡，我的確後悔，如果我當時能多關心一下阿晶，多問她一下，會否結果能有不同？



這段時間，每日收到上百條謾罵留言，我一直沒有選擇回應，在此向關心晶的粉絲、朋友講一聲抱歉。一方面我沒有勇氣袒露自己的病，另一方面我完全失去了氣力來回應這一切。但我已經逃避太久了，一味地逃避只會令自己陷入更痛苦的境地。阿晶說過，抑鬱症真正對抗的方法是面對，正視它的存在。



任何難聽的說話我也不會刪除，因為我相信我能撐下去。



阿晶，最後要和你說聲對唔住，作為朋友、作為病友，我卻忘記了關懷。



願天國不再發病，不再遭受異樣眼光，不再那麼厭惡自己，不再見到血清素，不再難過。

