成龍開直播獲阿嬌打賞9千元　跟好友老婆合照君子手登上熱搜

成龍大哥的電影，票房永遠大賣，叫好叫座，想不到近日他開直播，一樣有大批粉絲支持，看他直播的人數高峰期達到1000萬，而點讚人數高達2億，由於成龍忘記了閉關打賞功能，直播途中見到阿嬌鍾欣潼連環送出了30支火箭，等於打賞了成龍大哥9000元，但最令人驚喜是直播之後，成龍的一個舉動獲網民激讚，更媲美荷里活影星奇洛李維斯。

成龍開直播，高峰期便達到1000萬人收看。（小紅書）

近日成龍大哥影蹤出現在直播間，講到明是《成龍夏日狂歡派對》，顧名思義，是成龍跟大家直播閒聊，又會唱下歌，甚至在直播時溜狗，其實內容是甚麼並不重要，以大哥人氣，看他直播的人數高峰期便達到1000萬，2億點讚，由於成龍沒有關閉打賞功能，在直播期間阿嬌鍾欣潼連環送出了30支火箭，以每支300元計，阿嬌總共送出9000千支持成龍大哥。

謝楠跟成龍直播時保持著一定距離。（小紅書）

當天直播的女主持，就是成龍好友吳京的太太謝楠，她以一身清爽的牛仔褸裝束上陣，跟成龍大哥合作愉快，成龍還搭著謝楠膊頭合照，表現熱情，笑到見牙唔見眼，心情十分愉快。成龍的君子之手，被網民用來跟荷里活影星奇洛李維斯的「懸浮手」比較，指二人也甚為尊重女性，百分百是娛圈藝人的典範。

奇洛李維斯出名合照時的懸浮手，非常君子。（網上圖片）

成龍大哥是娛樂圈真君子：

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成龍拍攝電影窩心行徑：

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