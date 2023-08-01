八両仔近況曝光靚仔外貌進化成向佐　陪飲酒抱拳盡顯八両金好家教

自封「香港最醜男人」的演員、現年69歲的八両金（前名葉競生），90年代憑周星馳電影《食神》一句經典台詞「自從食咗攋尿牛丸後，次次考試都得100分」爆紅，冬菇頭騎呢形象深入民心。而八両金兒子、有「八両仔」 之稱的葉小霆今年已28歲，其外表卻與爸爸大相徑庭，五官深邃氣質斯文，常因而掀起熱議。

八両仔以前造型都好突出。（八両金微博圖片）

雖然八両金與前妻八両菜離婚26年，但兩夫妻沒有因而反面，早前一家三口齊齊坐低接受訪問大談近況，八両金同兒子亦關係融洽，可見八両仔並沒有因父母離婚而親子關係破裂。

八両金（中）和兒子葉小霆（右）曾一齊現身旺角行人專用區。（鄭翠碧攝）

近日八両金與八両仔齊齊出席友人聚會，被拍下片段擺上社交網。片段中八両仔與八両金同桌，在旁賓客舉杯敬兩人，八両仔笑容滿臉地舉杯並喝下紅酒，而一旁的八両金亦以果汁代酒敬對方。八両仔飲完酒後向對方抱拳，以示敬意，客氣又有禮貌，可見八両金家教甚好。

八両仔亦愈大愈靚仔，近照曝光外貌大進化，帥氣十足激似向華強兒子向佐，又有網友表示他似台灣歌手蕭敬騰及內地作家郭敬明。

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