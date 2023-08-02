田曦薇來港拍劇被瘋狂集郵　內地旅客追住劇組打卡逼爆中環

內地女星田曦薇近日在中環現身，但她並非到港旅遊打卡，而是為劇集《半熟男女》來港取景，同場還有另一位大美女周雨彤，其實香港一直具有歷史文化特色，又充滿金融商業的時代感，疫情完結解封後，內地劇集攝製隊，亦選擇了來港拍攝，證明香港不但能吸納各方人才，也成為內地劇的新興取景地點。

《川內相親》的田曦薇，外貌一直被網民垢病。（微博圖片）

25歲的內地女星田曦薇，最為人熟悉的作品，要數到早前TVB播出的陸劇《川內相親》（內地劇名：《卿卿日常》），近日她在港現身，但並非來旅遊打卡，而是拍攝內地劇《半熟男女》，儘管內地高速發展，但香港金融商業中心味道，華洋交雜的時代感，仍然吸納到內地劇集來港，只是平日已經頗多內地旅客來港打卡，現時粉絲更是追住劇組，瘋狂拍攝偶像，逼爆中環皇后像廣場，場面混亂。

田曦薇本身是大美女。（微博圖片）

田曦薇也有在港打卡。（微博圖片）

當天田曦薇被途人野生捕獲，位置在中環匯豐銀行外，穿上休閒服拍劇的她，見到粉絲影相，完全無黑面，還笑著揮手打招呼，露出深深酒窩，非常貼地親民，而網民更紛紛表示田曦薇真人，靚過穿起古裝上鏡10倍，顏值爆燈，讓中港觀眾都期待這套劇集的播出。

田曦薇帶劇組來港拍劇取景：

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田曦薇原來係金剛芭比：

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