陀槍師姐｜金牌監製鄺業生離世　曾捧紅歐陽震華關詠荷魏駿傑痛哭

金牌監製鄺業生（生哥）離世終年63歲，他的長子鄺澄峰在Facebook發文證實父親過身的消息。監製鄺業生作品非常多，而且每部都是高收視作品，包括《陀槍師姐》第一至四輯、《金裝四大才子》、《談判專家》、《反黑先鋒》、《掃黃先鋒》、《帝女花》等，捧紅關詠荷、歐陽震華、滕麗名、魏駿傑等藝人，2005年拍完《翻新大少》就離開TVB，開始在國內發展。

鄺澄峰透露父親鄺業生在2013年不幸嚴重中風，之後行動不方便：「自從2013年中風後的十多年並不易過，半身不遂仍能說話，什麽都做不了，活著封閉世界，不讓你們探訪，是因為怕情緒發了脾氣讓你們心裡不好受，每天醒來都活在痛苦無助當中，或許安詳地睡一覺、閉上眼睛睡一個美夢，在夢中重拾事業高峰期的影視大導演生涯、與友好的編劇一起寫動人的劇本，他一定很開心繼續拍更多好的作品給大眾。」而他在接受傳媒訪問時表示，父親當年由事業高峰轉眼成人生谷底，對他來說是相當大打擊，之後更在護老院休養，而父親一直想離開護老院，他亦深深體會到護老院的生活相當單調，明白到老人家的辛苦，更想如果在往後日子出院，會起一間快樂的護老院。

鄺業生離開TVB轉戰內地發展，2011年到上海出席其監製劇集《祥子的故事之新都市人》發布會，劇中找來吳啟華、宣萱擔任男女主角。

鄺業生離世對魏駿傑來說相當大打擊，魏駿傑向鄺澄峰表示生哥是他的伯樂，知道他離世的消息後，躺在床上盯著天花板很久，然後走出廳一邊喝酒一邊哭。