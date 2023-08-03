51歲江希文擺脫分手陰霾全面復出　拍廣告曬凍齡肌蜜運狀態大勇

現年51歲的江希文（Liz，前名江欣慈）當年被黎明選中任其歌曲《夏日傾情》MV女主角，逐漸走紅並簽約成為歌手，又參演《男親女愛》、《倚天屠龍記》、《食神》等。2010年江希文淡出幕前，接手家族生意，並結識了大20歲資深大律師胡漢清，拍拖不久便訂婚，及誕下一女。

江欣燕同江希文曾在《倚天屠龍記》中飾演母女。（影片截圖）

2015年江希文突然爆出分手，有指江希文以女兒需要更大生活空間為由，強迫胡漢清及其兒子搬出男方位於沙宣道的大宅，胡漢清指控江希文霸佔大宅，索取天價撫養費，而女方就曬出瘀青照，指控被男方家暴，雙方更因女兒的撫養權及生活費鬧上家事法庭。江希文此後一直獨力照顧愛女，感情低調成謎，直至去年江希文被爆出新戀情，被傳媒拍到與一位50多歲男士行超市。據最新報道指，江希文新歡名為Herbert（陳維明），現於保險公司從事財富管理工作，似乎已有一個兒子。

江希文和江欣燕均保養得宜。（IG@yanyan_kongyanyin）

不過江希文就懶理男方背景，依然愛得高調，被報道爆出近日帶Herbert見家長，並穿情侶裝與媽媽慶生，相中Herbert親暱地攬住江希文肩膀，戀情逐漸明朗化。而蜜運中的江希文狀態大勇，近日更復出接拍廣告。她於社交網曬出拍攝美容廣告的片段，逾50歲的江希文依然保養得宜，她穿上黑白色露肩晚裝，大曬Fit爆身材，有愛情滋潤的江希文亦洋溢少女氣色，凍齡皮膚極白滑，絲毫不輸後生全盛時期。

江希文早年被爆與年長20歲的資深大律師胡漢清相戀，育有一女，惜最後分手收場。（網上圖片）

江希文發文表示：「今天的廣告拍攝非常順！感謝各單位強勁組合，好期待。」似乎對復出幕前興奮不已。網友稱讚她睇落最多似30多歲，Keep得十分之好。

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