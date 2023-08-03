文雪兒呂有慧等出席生日會氣質依然　程可為貴氣十足高妙思變化大

曾為TVB旗下藝人的蘇淑萍已息影多年，畢業於無綫第二期訓練班的她不時與昔日好友聚會，日前適逢她生日，一班演藝圈超級大前輩都有出席生日會，文雪兒在IG Post出聚會照，並寫道：「蘇淑萍生日會，祝她身體健康！永遠美麗！」相中所見，除了胡楓、羅蘭等老戲骨之外，無綫第一期訓練班出身的呂有慧、程可為、高妙思、黃允財、劉緯民等都有現身。

日前適逢蘇淑萍生日，一班演藝圈超級大前輩都有出席生日會。（IG@candymancandy）

眾人齊聚酒樓，難得相聚的他們都開心合照，非常盡興。當中現年67歲的呂有慧戴着眼鏡，打扮斯文，當年她由藝訓班畢業後即獲力捧，參演了多套劇集，不過正當事業如日方中之時，突然宣布與武打明星金童奉子成婚，而呂有慧為了家庭更一度淡出幕前，直至她重返演藝圈時，只能淪為配角。息影多年的呂有慧生活低調，只會間中出席聚會，氣質出眾的她，風采不減當年！

風采不減當年！（IG@candymancandy）

而71歲的程可為雖然已與TVB改簽「一年一騷」，但仍活躍於幕前，不但有份參演在今年播出的《隱形戰隊》及《隱門》，早前還剛剛完成《非常檢控觀》的拍攝。今次出席聚會，程可為戴上珍珠耳環同頸鍊，貴氣十足，而坐在她身邊的就是高妙思，現年68歲的高妙思自90年代與丈夫思維移民意大利後退出娛圈，已有多年沒公開亮相，直至2019年回港後就一直留在香港，不時與圈中好友聚會，但相比起同場的昔日花旦，高妙思變化較大，略顯憔悴。

程可為戴上珍珠耳環同頸鍊，貴氣十足，高妙思變化較大，略顯憔悴。（IG@candymancandy）