甄妮送別李玟後與劉嘉玲聚會　獨女似足媽咪曾藏身世之謎25年

天后李玟（CoCo）在7月5日離世，日前舉行告別式及喪禮，而扶靈名單中就有CoCo生前敬重的前輩甄妮。近年已淡出幕前的甄妮，今次專程由台灣來港，除了送別CoCo之外，亦有相約好友聚會。日前劉嘉玲在IG曬出合照，並寫道：「《明日話今天》#甄妮」，相中所見，戴着黑超的甄妮身穿白色恤衫，重拾笑容，而劉嘉玲就搭着前輩膊頭，兩人都狀態Fit爆！

甄妮致詞時一直哽咽。（影片截圖）

重拾笑容！（IG@carinalau1208）

而今次聚會甄妮還攜同囡囡甄家平（Melody）一起出席，Melody眼大大、五官標緻，似足媽咪。有「樂壇巨肺」之稱的甄妮，1971年在台灣出道，直至1977年婚後隨老公傅聲來港發展。可惜傅聲於1983年不幸遇上交通意外身亡，當時甄妮傷心欲絕，後來以一首《再度孤獨》抒發喪夫心情。

Melody眼大大、五官標緻，似足媽咪。（IG@carinalau1208）

在傅聲過世4年後，甄妮在美國秘密誕下一女甄家平（Melody），當時外界議論紛紛，但甄妮對女兒的身世絕口不提。直至多年以後，甄妮在節目受訪時才透露是以亡夫的冷凍精子，在美國進行人工受孕誕下女兒，而甄妮同Melody兩母女一直相依為命。據知現時Melody也有隨媽媽發展音樂事業，除了為媽媽擔任其音樂會監製外，現於美國擔任演唱會製作人。

甄妮和女兒甄家平多年來相依為命。（Facebook@甄妮 Jenny Tseng）