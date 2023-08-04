李玟摯友稱從未收過老公Bruce花牌　知情人士證當時遭人拒收

華語樂壇天后李玟（CoCo）今年7月5日逝世，終年48歲。CoCo的大殮儀式於本月1日完成，靈柩隨即移送到柴灣歌連臣角火葬場進行火化。李玟外籍富商老公Bruce Rockowitz在喪禮兩天備受指罵，更遭Coco粉絲不禮貌對待。



Bruce被指不請自來，但相關人士表示Coco家屬早已知情。（資料圖片）

李玟靈堂中，兩位胞姐李秋林李思林，及媽媽巨型粉紅色心型花牌放在當眼位置，當中未見Bruce的花牌。Coco生前好友彭文慧Lily接受雜誌訪問時強調，從來沒有收過Bruce的花牌，表明如果收到的話「一定不會拒收」，因這是對Coco的心意，必須尊重喪禮場合。Lily更加提到事前不知道Bruce和兩名繼女會出席追思會，翌日到火葬場時也沒有通知，但仍尊重每一位來賓。

李玟胞姐及李媽媽心型花牌放在當眼位置，但當時未見Bruce的花牌。（資料圖片）

不過有花店相關人士透露，Bruce其實當時有為Coco送上花牌，可是送到殯儀館時遭人拒收。當時對方表示家屬未到所以拒收，最終花牌沒有進入靈堂要被退回。花店相關人仕更向《香港01》提供Bruce在花店訂製花牌的單據，日期和地點都吻合之餘，花牌上亦有寫上Bruce及兩名繼女Rachel和Sarah的名字，與Lily的說法相反。

相關人士補充，花店當天亦有其他訂單，除了Bruce的花牌，其他全部如常送入靈堂。而報道中指Bruce出席追思會及翌日在火葬場出現，事前沒有通知家屬亦非事實，Bruce的出現對方其實完全知情，絕非不請自來。

相關人士向《香港01》提供Bruce在花店訂製花牌的單據。（01獨家圖片）

被退回的花牌上有Bruce及兩名繼女Rachel和Sarah的名字。（01獨家圖片）