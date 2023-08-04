專訪︱AB6IX疫情後再戰望奪年度藝人　大輝想開民宿請粉絲食炸雞

由田雄、金東賢、朴佑鎭以及李大輝組成韓國男團AB6IX於2019年出道，甫出道即橫掃多個大型頒獎禮獎項，因而又有「怪物新人」之稱。早前組合去到澳門舉行演唱會並抽空接受《香港01》訪問，分享久別港澳粉絲的心情以及未來的計劃和目標等。



AB6IX出道不足一年就遇上疫情，他們表示期待未來更多機會與粉絲見面。（陳順禎攝）

AB6IX於2019年5月出道後，未夠一年就遇上新冠疫情，工作計劃受阻，無法與海內外粉絲見面。被問到4年後再次與港澳ABNEW（AB6IX粉絲名）見面的心情，田雄表示一直知道粉絲已等待一段長時間，所以更用心準備表演報答大家。東賢也講到：「事實上不是新冠疫情的話，我們的確能夠更常見面，無辦法做到很可惜。不過之後會有很多見面的時間，希望我們可以更常來（澳門），一起創造更多美好回憶。」

東賢對年度音源獎非常有野心！（陳順禎攝）

田雄表示為了是次世界巡演，成員們都花了最大努力和心機。（陳順禎攝）

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組合出道初，備受關注，藉着疫情後的新出發，4位成員都表示有不同目標想達成。其中東賢和田雄分別對「年度音源」及「年度藝人」兩獎最有野心，後者更笑言單是想像已令他心情激動。大輝則表示期待在年尾的大型音樂節目中，一邊唱Live一邊與粉絲渡過。不過佑鎭就相對較獨特，他講到：「比起獎項，我覺得AB6IX的歌曲可以在哪裡都唱到街知巷聞更有意義。」展示出謙虛的一面。

大輝如果開民宿的話，相信必定會長期爆滿。（陳順禎攝）

成員談到對創業好奇時，佑鎭一人表示想挑戰玩單板滑雪。（陳順禎攝）

當然少不了大輝及佑鎭的訪問照：

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AB6IX出道已4年多，除了音樂以外成員都有各樣不同想挑戰的範疇，佑鎭和田雄表示想挑戰單板滑雪及學多國語言外，東賢與大輝則意外地想創業。東賢首先講到希望之後用自己的名字開咖啡店，即使未知何時達成目標，但期待這一天的來臨。出名愛錫粉絲的大輝則分享想開一間專屬ABNEW的民宿，到時請特意飛到韓國吃炸雞，相信「大輝民宿」開業後必定每月都吸引大批粉絲慕名拜訪。來到訪問結尾，AB6IX最後更特別為港澳粉絲說了不少話，大家緊記要看畢整條訪問影片。