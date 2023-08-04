「ETV一哥」童星成展權神隱17年　愈大愈型賣洋酒做埋亞洲區經理

成展權被喻為是「ETV一哥」，事關早在那個返小學睇教育電視（即是ETV）的年代，他就以童星身分經常出現，後來到90年代他亦參演過包括《十月初五的月光》、《帝女花》及《陀槍師姐IV》等不少劇集的演出。最近有網民翻出他的近照，小時候長得十分俊俏的他，今年34歲的他原來已經是一位超級型男！



有「ETV一哥」之稱的成展權自小就和不少TVB一哥一姐同場演出。（網上圖片）

在1997年成展權9歲的時候就開始在ETV中出演，當年他憑住俊朗的外表就迅速吸引到不少學生、家長、老師和電視製作圈人士的留意，後來他更直接加入TVB以童星身分出道。1999年首次參演由鄭伊健主演的《雙面伊人》，後來又參演了《十月初五的月光》、《帝女花》及《陀槍師姐IV》等劇集，年齡輕輕就已經和張智霖、佘詩曼、薛家燕、鄭嘉穎、許紹雄等資深演員做過對手戲。

成展權和成珈瑩。（網上圖片）

在2006年，他和妹妹成珈瑩一同參演《天幕下的戀人》，飾演鄭嘉穎童年版「沈朗」之後就再沒有作品，俊朗的成展權飾演靚仔有型的鄭嘉穎，簡直是絕配！令人可惜的在這套劇之後，成展權和成珈瑩就再沒有續作。

成展權自小就於ETV中出現。（網上圖片）

離開TVB後，成展權就繼續專心學業，於城大政策與行政榮譽社會科學學士畢業後，就轉往澳門從事公關及市場營銷工作，後來又於知名洋酒公司升任助理經理，2020年更轉任了另一間跨國洋酒公司的亞洲區域銷售經理，事業生涯可說是「平步青雲」。

成展權愈大愈靚仔。（網上圖片）

從事洋酒行業的他，對酒類也頗有研究，除了大學「沙紙」外，他還持有葡萄酒與烈酒基金會（WSET）的三級葡萄酒證書、 三級清酒證書、二級烈酒證書，更合資格成為專業品酒師。

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