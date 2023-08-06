專訪｜193重提對曾志偉不禮貌事件：我真係針對你電視台

01娛樂節目《摸杯底》邀請ERROR成員193（郭嘉駿）擔任嘉賓。在節目內大談工作近況、戀愛經驗、性取向疑雲及TVB不和事件作回應。提到曾志偉的名字，193毫不忌諱直言：「我真係針對你電視台，但我唔係話你。」

01娛樂節目《摸杯底》邀請ERROR成員193（郭嘉駿）擔任嘉賓。（葉志明攝）

投資七位數開咖啡室 有賺錢冇蝕錢

193（郭嘉駿）參加《Good Night Show 全民造星》而入行，現為香港男子組合ERROR成員，入行至今已有五年，在歌影視三棲發展順風順水。193表示正積極在目前的事業發展外，自己亦希望嘗試在電台擔任客席主持人。提到有份投資經營位於紅磡的咖啡室，他則分享：「而家都做咗一年，開頭本來蝕錢同埋嘢食唔好食，不過換拍檔之後食物質素有改變，同埋而家都有賺錢。」而被問到盈虧狀況，他則只願透露：「投資七位數開舖。」

提到有份投資經營的紅磡的咖啡室，193透露投資七位數開舖。（葉志明攝）

重提早年訪問中失言 對曾志偉不禮貌事件

193在2021年期間不甘示弱地反擊當時曾志偉評ViuTV收視只能媲美 J2，並指出TVB偏愛起用年長藝人做年輕人節目的弊病，更稱呼TVB觀眾為「老嘢」，戰意濃厚，為電視大戰增添更多看點。重提這件事，193表示：「如果唔係呢件事，我唔會有咁嘅人氣。我有同花姐講其實好後悔講咗呢番說話，我唔應該講老嘢，應該話耆英先啱。」

193重提早年訪問中失言對曾志偉不禮貌事件。（葉志明攝）

193指上年媒體把節目之中他爆喊的畫面截圖寫成「193向曾生道歉」。（葉志明攝）

他更指去年拍攝ViuTV節目《ERROR自爆96小時》時候，媒體刻意把節目之中他爆喊的畫面截圖寫成「193向曾生道歉」，對此他坦言：「啲人話我同曾生道歉，可能某程度上我可能真係同曾生道歉，因為我搞到佢俾人話同傳媒炒作，啲人話193龜縮要向惡勢力低頭。」他續指與曾志偉的關係並沒有交惡，而對方不是小氣的人，並表示：「我哋河水不犯井水。其實曾經有中間人叫過我哋見面！我一直好想同佢見面，但係未有呢個恆心。」他指如果之後有機會跟曾生見面，想跟對方說：「我真係針對你電視台，但我唔係話你。」至於有否擔心過失言會連累工作減少時，他直言：「我同佢道歉唔會喺ViuTV多咗嘢做，我而家咪又拍緊電影照出歌，撈唔掂就移民，我都有同經理人講過ERROR可能會少一個人，等我得閒會返嚟搞吓紀念演唱會。」

193自爆想同曾志偉見面澄清。（馬嘉怡攝）

被ERROR眾成員曾懷疑是同性戀

對於過去曾被懷疑性取向的問題，193直言：「梁業（肥仔）、何啟華（Dee）同吳保錡（保錡）啱啱識我都以為我係Gay!」他大方分享過往自己的社交平台私訊都會收到裸照，對象有男有女。他說：「曾經有男仔send過自慰的影片畀我，好想覆返佢嗰度好細，不過睇完就算！」