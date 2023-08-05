李玟老公Bruce首談渣男指控親揭關係不完美　惹李思林7字驚人回應

華語樂壇天后李玟（CoCo）於今年7月5日逝世，終年48歲。Coco的遺體於8月1日進行火化儀式，她的外籍富商老公Bruce Rockowitz當日離開火葬場時，引發大混亂，有來自西安女歌迷激動拍打車窗，直斥Bruce Rockowitz為「殺人兇手」，鬧爆對方說：「渣男，殺人兇手，還我 CoCo！」被在場人員阻止。Bruce當時臉容凝重，似乎受嚇，他在混亂中被護送上車，臨上車前有現場記者問到有沒有說話想同CoCo講時，他答道：「I love Coco, my whole life.」說罷便登車離開。

李玟與老公Bruce曾經好恩愛。(vcg)

Bruce事後接受《南華早報》訪問時，就表示「I have 100 percent nothing to do with her death.」強調自己與Coco的死百分百無關。他又謂與Coco在一起20年，沒有一段關係是100%完美的。對於被Coco粉絲大鬧是渣男，Bruce直言自己不懂中文，不知道粉絲在鬧他什麼，但就感到這樣不太好。而Coco二姊李思林對於Bruce的這番話，就向傳媒表示香港有言論自由。

Bruce在火葬場被Coco粉絲鬧爆。(影片截圖)