內地名主持金星評論周迅章子怡　認證前者才是真正演員後者只是……

內地著名主持人金星一向敢言，犀利毒舌的主持風格，深受觀眾歡迎。近日，她就因為在社交網站回覆留言，評論兩大影后周迅同章子怡，指出前者才是叫演員，而後者只不過是明星，頓時登上微博熱搜，引起逾2億閱讀量，廣受網友們討論。

金星對兩位影后仍出評論，引起廣大討論。（金星微博圖片）

金星在社交網站留言表示：「周迅那才叫演員，國際章只是個明星。」雖然她並沒有指名道姓，但「國際章」這個稱號，眾所周知就是對章子怡的簡稱，肯定她的名聲早已蜚聲海外。正正因為她敢言評價兩大影后，頓時在微博引來逾2億的閱讀量，網民都大讚她敢言，相當佩服她。

金星的回覆留言。（微博圖片）

對於金星的評論，網友各持不同意見，有人認同自然有人不認同。有網友認為章子怡近年的演技的確不甚從前，覺得演員是需要保持神秘感的，而不是靠其他新聞引人注目。但有人則認為章子怡的演技早已獲肯定，根本不需要去質疑，眼見她奪得多個電影類的獎項已是最好證明。

二人演技其實一早備受肯定。（視覺中國）

至於周迅大家對她演技有讚無彈，認為她的演技早已達到神級。更指出最近由她主演的劇集《不完美受害人》可以再次證明她的實力驚人，在一場法庭辯護戲上，她完全不看提詞器，一口氣說出超長的專業術語對白，而且表達的情緒到位，只看着鏡頭說話的眼神穿透力，完全震懾人心，讓不少網友激讚。

周迅在劇集《不完美受害人》的演出，相當出色。（影片截圖）

其實，兩位的演技早已備公認，在世界各地的電影類頒獎禮上已獲得不少獎項，各有各演戲的風格，在華人演員中已屬演技最頂尖級別的女演員。