三上悠亞月中滿30歲正式引退　引退之作將有多於一人的動作場面

日本超人氣成人電影女優三上悠亞早前宣佈會在8月份推出最後一部作品後就引退，令到不少粉絲相當依依不捨。而近日她就現身台灣出席「TRE台北國際成人展」活動，頓時成為全場焦點。

三上悠亞即將引退了。（yua_mikami@IG）

即將在今個月中踏入30歲的三上悠亞，在接受台媒訪問時全程有問必答，相當親民。自出道以來拍攝過多部作品的她，當被問到在如此多作品中會向大家推薦那一部時，她二話不說就是即將推出的引退之作，並揚言是一部大作，還公開笑言向所有女性喊話，表示不會搶大家的男朋友，叫大家放心，相當可愛。

三上悠亞向大家推薦作品是引退之作。（yua_mikami@IG）

三上悠亞即將會在8月16日滿30歲正式引退，結束8年成人電影生涯，雖然引退之作還未正式發行，但早前片商已經率先公開新作封面，肉眼可見身穿花花低胸裙的三上悠亞，相當漂亮，其展現甜美笑容看着鏡頭，一雙眼睛又圓又亮，旁邊寫有「完全引退」四個字，只是看封面已經相當吸睛。

而她自己亦有在個人社交網站上貼拍攝時的花絮，可見她性感十足盡現傲人身材呆坐在床邊甜笑，一臉害羞樣展現純情可愛一面，整個畫面美感度相當誘人。另外，根據有報導指出AV達人一劍浣春秋表示，三上悠亞是次引退之作將會有大突破，尺度大到進行「四人行」，有別從前的作品，相信會帶給粉絲不同視覺觀感。

三上悠亞引退之作封面。（三上悠亞Twitter）